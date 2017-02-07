Нелегкий "ланч"



Платформа «Одиссей» и РКП «Зенит-3SL»

Источник: rvsn.ruzhany.info Платформа «Одиссей» и РКП «Зенит-3SL»Источник: rvsn.ruzhany.info

Для кого куплен плавучий космодром?

Уникальный космодром, с которым связывались определенные надежды на его использование в перспективных космических программах России, может оказаться в руках владельца, ранее не имевшего ничего общего с космической деятельностью.

“Период эксплуатации «Морского старта» можно оценить в 30 лет, в течение которых необходимо создать подобный космодром следующего поколения”

27 сентября на очередном международном астронавтическом конгрессе IAC-2016 в Гвадалахаре (Мексика) состоялась церемония подписания контракта между группой компаний, занимавшихся реализацией программы "Морской старт", которые являются "дочками" и "внучками" ракетно-космической корпорации "Энергия", и S7 Group на предмет купли-продажи сборочно-командного судна проекта Sea Launch Commander и пусковой плавучей платформы Odyssey с установленным на них пусковым оборудованием, наземного оборудования в базовом порту Лонг-Бич (США), а также товарного знака Sea Launch.

Следом за сообщением о сделке последовали заявления заинтересованных лиц – главы РКК "Энергия" Владимира Солнцева, генерального директора S7 Group Владислава Филева ("Стартовый номер 7") и руководителя госкорпорации "Роскосмос" Игоря Комарова. Они изложили свое видение будущего проекта "Морской старт", который не так давно был назван Всемирным банком "наиболее успешным международным коммерческим проектом в мире".

30 сентября на встрече с президентом Владимиром Путиным Игорь Комаров доложил о продаже "Морского старта" российскому инвестору – компании S7. Тогда было сказано следующее: "Это закроет существенную часть убытков, которые сейчас есть у "Энергии" в размере 19 миллиардов рублей от работы по "Морскому старту", накопившихся за последние годы. Были проблемы, связанные с иском "Боинга" 2015 года на 330 миллионов долларов – около 20 миллиардов рублей, с риском прерывания контракта по "Морскому старту"... Летом РКК "Энергия" подписала соглашение, которое регулирует эти вопросы на принципах, что средства будут возвращаться не деньгами, а из будущего совместного бизнеса. И подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве с этой компанией в сфере пилотируемой космонавтики, организации коммерческих полетов, исследовании дальнего космоса, в сфере стыковочных систем и других направлений, в частности солнечных батарей, создании СП. Есть уверенность, что до конца года мы закроем эту проблему без дополнительного финансирования, за счет контрактов и развития бизнеса".

Таким образом, хотя сумма сделки по продаже "Морского старта" не называлась (по имеющейся информации, она составляет 6,5 миллиарда рублей), из слов главы Роскосмоса следует: плавучий космодром был приобретен за менее чем за 300 миллионов долларов, притом что согласно западным оценкам его стоимость – два миллиарда.

О возможных перспективах уникального проекта есть что сказать и бывшему президенту, генеральному конструктору РКК "Энергия" Виталию Лопоте. Он считает: "Проблемы "Морского старта" будут закрываться многие годы, особенно с учетом того, что не принято решение относительно создания под него российской ракеты-носителя, а не за два месяца, как утверждал руководитель Роскосмоса. Ни одного реального действия ни по сверхтяжелому носителю, ни по созданию ракет-носителей на базе 800-тонных двигателей РД-179/171 на сегодня не предпринималось".

По поводу судебных разбирательств с "Боингом" Лопота полагает следующее: "То, что с "Боингом" нужно находить общие решения, – правильный путь. Долги, приписанные американской компанией "Энергии", – это необоснованные траты, которые появились по вине "Боинга" и не согласовывались с партнерами по "Морскому старту". Они были справедливо закрыты решениями стокгольмского и американского судов. В результате коллегиально продуманной организационной, дипломатической и юридической работы РКК "Энергия" в 2010 году удалось взять под контроль компанию "Си Ланч" (95 процентов активов), включая морской космодром и инфраструктуру в базовом порту Лонг-Бич, Калифорния. Приобретение компании "Си Ланч" было единственным сценарием минимизации для России финансовых рисков, сформированных в предшествовавшие периоды (около 700 миллионов долларов) и недопущения банкротства ОАО "РКК "Энергия" в 2010 и в последующие годы".

Со своей стороны Владислав Филев, совладелец S7 и номинальный новый хозяин "Морского старта", заявлял о нежелании выводить плавучий космодром из США в Россию, утверждая, что речь идет о "нетранспортабельном больном". Другая версия – находящиеся в США активы космодрома будет легче перепродать, если возникнет такая задача. Тем более что Роскосмос уже получил разрешение осуществить два ближайших запуска "Зенита" при наличии необходимой матчасти не с "Морского старта", а с его двойника – "Наземного старта" на Байконуре. Это тоже подтверждает предположение, что "Морской старт" в ближайшее время вряд ли будет использоваться Россией по прямому предназначению.

При этом Виталий Лопота уверен, что комплекс вполне работоспособен: "Космодром был законсервирован в 2014 году с условием шестимесячной готовности к следующему пуску. Его технические системы находятся в работоспособном состоянии. Необходимо только перед следующим пуском провести соответствующие технические регламенты со стартовым комплексом и морским сегментом. Филев и РКК "Энергия" ничего сделать не смогут, если Роскосмос оперативно не примет правильных решений по созданию сверхтяжелого носителя, по воспроизводству модулей, на базе которых будут создаваться ракеты-носители для "Морского старта". Надеяться на украинскую сторону можно, но в нынешней ситуации это очень слабая позиция. Мы можем быстро сделать свою ракету-носитель, причем более мощную. В России ее реально создать максимум за два года".

Отметим, что Владимир Солнцев, фактически повторяя идеи Лопоты о создании линейки ракет-носителей на базе "Энергии-1К" с 800-тонным двигателем РД-170/171, говорит о пятилетнем сроке. Виталий Лопота напомнил, что в 2009–2013 годах этот вопрос тщательно прорабатывался. "Тогда мы (РКК "Энергия") предлагали создать стратегически необходимую сверхтяжелую ракету-носитель грузоподъемностью 75–80 тонн к 2018 году", – отметил бывший главный конструктор. Но в Роскосмосе были определены другие приоритеты.

На пресс-конференции, состоявшейся в конце сентября, Владислав Филев отвел "Морскому старту" 15 лет жизни, за которые планировалось выполнить с него до 90 пусков. У Виталия Лопоты несколько иные оценки, более оптимистичные. Он уверен: "Ресурс аналогичных судов – не менее 50 лет. В течение последних 15 лет проходила неинтенсивная эксплуатация космодрома с соблюдением соответствующих необходимых регламентов и выполнением текущих ремонтов. Далее будет проводиться аттестация оборудования и систем с соответствующим продлением его ресурса или частичной заменой. Поэтому можно оценить возможный период эксплуатации "Морского старта" не менее чем в 30 лет, в течение которых было бы необходимо подготовить новый проект и создать подобный космодром следующего поколения".

Возвращаясь к необъявленной цене сделки, Лопота напоминает: "Есть оценка "Морского старта", которую в 2014 году официально сделала NRS, одна из крупнейших независимых международных консалтинговых компаний в области авиации и космоса, – два миллиарда долларов". Хотя назывались и другие суммы. Есть оценка комплекса как металлолома, сделанная по заказу "Боинга" в 2009 году (шесть миллионов долларов), и как непрофильного актива (стартовая платформа – 90 миллионов долларов, как простая самоходная, сборочно-командное судно – 20 миллионов).

Выходит, что сделка между РКК "Энергия" и S7 по купле-продаже морского космодрома практически демпинговая. Потому нельзя отмахнуться от очевидного вопроса, не является ли контракт, заключенный в Гвадалахаре, всего лишь началом пути "Морского старта" к неизвестному иностранному заказчику, например из Австралии, Китая (с Украиной), США или Южной Кореи?

Справка "ВПК"

К настоящему времени по программе "Морской старт" выполнено 36 пусков ракет "Зенит-3SL", в том числе 33 успешных.

Пуски ракет "Зенит-3SL" с плавучей платформы из экваториальной части Тихого океана осуществлялись международным консорциумом "Морской старт", созданным в 1995 году. В 2010-м после реорганизации 95 процентов акций компании принадлежали Energia Overseas Limited (EOL) – "внучке" РКК "Энергия", три процента – американской компании "Боинг", два процента – норвежской компании Aker Solutions. Штаб-квартира консорциума до последнего времени находилась в швейцарском Ньоне.

РН "Зенит-3SL" состоит из двухступенчатой ракеты "Зенит-2S" разработки ГКБ "Южное" (Украина) и разгонного блока ДМ-SL разработки и производства РКК "Энергия" (Королев, Московская область).

Алена Надеждина

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" выпуске № 5 (669) за 8 февраля 2017 года