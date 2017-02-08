Билет из заточения



Ан-2. Фото: www.avia.kacha.ru Ан-2. Фото: www.avia.kacha.ru

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Самолет может стать самым дешевым видом транспорта

В СССР перевозки на местных воздушных линиях (МВЛ) с использованием Ан-2 и L-410 достигали 30 миллионов пассажиров в год или 23 процента от общего объема. До 70 процентов пассажиров МВЛ приходилось на Ан-2. Для вездесущих отечественных бипланов была доступна любая точка страны, куда "только самолетом можно долететь". В небо регулярно поднималось более 3500 Ан-2.

"Кукурузники" составляли и основу сельхозавиации, выполняя до 99 процентов задач. С воздуха обрабатывалось более 100 миллионов гектаров.

“Местная авиация даст мощный толчок развитию туризма, народных промыслов, малому бизнесу в целом”

"Реформаторы" обрушили местные авиаперевозки в 50 раз, заточив население глубинки в резервациях. Для восстановления сообщения, обеспечения транспортной доступности стоимость авиауслуг должна быть соразмерна доходам граждан (в том числе малообеспеченных слоев). Но существующие самолеты МВЛ отличает неприемлемо низкий уровень технического совершенства, по удельной производительности они в два – пять раз проигрывают большой авиации.

Перевозчики озадачились этим еще в 70-е. NASA в 1978 году рассмотрело технические предложения десяти фирм США, специализирующихся на разработке легких самолетов. Программа под обозначением STAT (Small Transport Aircraft Technology) имела целью повышение технического уровня легких транспортных самолетов. В ноябре 1980-го результаты работ были представлены специальному подкомитету по местному авиатранспорту. И это все, на что оказались способны США… Пока никто в мире так и не смог создать эффективные самолеты МВЛ.

У авиакомпаний должны быть приемлемые тарифы, сопоставимые с железной дорогой. Снизить цены на билеты позволят только технически совершенные и эффективные малые воздушные суда.

Ключевой элемент – самолет, под него все и выстраивается. В 2007 году сотрудник ОАО "ОКБ Сухого" Сергей Анучин разработал оптимизированный проект А-9 на девять пассажиров. Это самолет, по расчетам в три раза превосходящий по удельной производительности Ан-2. В 2009-м был готов проект А-19 на 19 пассажиров с вдвое большей удельной производительностью в сравнении с L-410.

В размерности этих самолетов эффективность достигается отказом от "неработающего" в полете прохода в пассажирском салоне. То есть МВЛ перестают "возить воздух". Пассажирский салон состоит из нескольких купе с отдельными входами и соответственно прямым доступом на любое кресло.

Такая компоновка обеспечивает большее эффективное пространство в салоне, уровень комфорта, как в лимузине или бизнес-джете, и лучшие возможности по размещению багажа.

Для А-9 весовая размерность составит приблизительно 45 процентов от заменяемого Ан-2.

По проекту развития авиаперевозок в Приволжском федеральном округе расчетный тариф часа полета пассажира – 6510 рублей. Стоимость часа полета для пассажира А-9 в первом приближении оценивалась в 655 рублей, а для А-19 – 620 рублей. Дотаций не надо.

России для восстановления объема перевозок нужно порядка четырех тысяч А-9. Это без учета развития бизнеса и роста авиасообщения.

На основе "маршрутки" А-9 может быть реализован унифицированный проект "воздушного внедорожника" А-5 на пять пассажиров. Такие возможности не предлагает ни один легкий самолет авиации общего назначения равной размерности, не говоря уже о возможностях базирования. В отсутствие аналогов самолет А-5 сможет захватить и существенную долю мирового рынка авиации общего назначения.

Потребность страны в малых судах составляет 12–15 тысяч единиц, отмечает Юрий Трутнев, полпред президента по Дальнему Востоку. Если взять эту оценку за основу, "внедорожник" А-5 может претендовать на значительную долю из предполагаемых к производству 8–11 тысяч машин такого класса.

При полном отсутствии конкуренции на мировой рынок могут быть поставлены десятки тысяч самолетов МВЛ нового поколения с принципиально новыми характеристиками: цена, стоимость эксплуатации, качество, безопасность, гарантии обслуживания.

Простота и технологичность конструкции при большом потребном количестве самолетов делают целесообразным их производство в регионах, организацию на местах подготовки кадров и сервисного обслуживания.

Местная авиация даст мощный толчок развитию туризма, народных промыслов, малому бизнесу в целом.

Никакие государственные субсидии не решат проблему МВЛ. Перевозка жителей до краевого центра – задача для маленькой местной авиакомпании на уровне кооператива. Россияне могли бы и самостоятельно эксплуатировать доступные легкие самолеты типа А-5. Только десятки тысяч вездесущих воздушных "маршруток" и "внедорожников" избавят регионы от ужаса транспортных проблем.

Автор готов доложить руководству страны и другие предложения, позволяющие России стать лидером мирового авиастроения.

Сергей Анучин, разработчик проектов А-9, А-19 и др.

Опубликовано в газете "Военно-промышленный курьер" выпуске № 5 (669) за 8 февраля 2017 года