Десантно-штурмовой робот- 110 First Look



Робот 110 FirstLook

Источник: warspot.ru Робот 110 FirstLookИсточник: warspot.ru

Основная проблема в функционировании современных роботизированных машин — это их ограничение в самостоятельном принятии решений.

К примеру, если робот столкнулся с какой-то не стандартной ситуацией, он действует не так как нужно или вообще отключается. С этой целью американская компания iRobot работала над созданием универсального робота, которого завести в тупик не так уж и легко.

В 2012 году компания iRobot разработала малогабаритного робота 110 First Look массой 2,4 кг и размерами 25х23х10 см для использования в военных операциях (во время проведения очисток зданий, для исследования небольших помещений вроде тоннелей, окопов или дренажных штолен).

iRobot 110 First Look способен перевернуться, если упадет вверх тормашками, и продолжить запрограммированную миссию.

110 First Look относится к так называемым «забрасываемым» роботам, то есть при необходимости может быть заброшен оператором, например, в окно, проем или на крышу, где автоматически принимает исходное положения для ведения наблюдения.

Малогабаритный робот 110 First Look выполнен на гусеничном шасси и оборудована флипперами — вращающимися на 360 град. пластинами, которые повышают проходимость при преодолении препятствий.

Электропривод сообщает роботу скорость до 5,5 км/ч, она может преодолеть препятствия высотой до 20 см, двигаться по песку, выдерживает падение с высоты до 4,5 м на твердую поверхность. Зарядки аккумуляторов хватает на 6 часов непрерывной работы.

Малогабаритный пульт управления носится оператором на запястье. Он оснащен сенсорным экраном и цифровым приемопередатчиком с дальностью действия до 200 м.

Используя несколько роботов 110 FirstLook, можно составить единую сеть, которая позволит увеличить дальность дистанционного управления и расширить площадь обозреваемой территории.

Малогабаритный робот iRobot 110 First Lookоснащен четырьмя видеокамерами с ИК подсветкой, направленными вперед, назад, вправо и влево.

Размеры робота позволяют разместить на нем и другие приборы, например тепловизор, приборы радиационной, химической и бактериологической разведки, средства двусторонней звуковой связи, сообщает портал warspot.ru