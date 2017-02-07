Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Иранская ракета «Шехаб-3» на параде в Тегеране, сентябрь 2010 года.
Источник: Vahid Salemi / AP
ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".
"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", - сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.
Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", - сказал он.
При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", - сказал глава американской администрации.
06.02.2017
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штурм
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№1
07.02.2017 20:21
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"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", - сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.
Ничего нового трамп не сказал....
Иран был включен Госдепартаментом США в список государств-спонсоров терроризма 19 января 1984 года. Согласно отчёту за 2012 год, Иран продолжает наращивать террористическую активность. По мнению американской стороны он оказывает финансовую, материальную и материально-техническую поддержку террористическим группам боевиков на Ближнем Востоке и в Центральной Азии. Корпус стражей исламской революции называется основным органом и механизмом для поддержки террористов. В 2012 году Иран подозревался США в подготовке терактов в Индии, Таиланде, Грузии и Кении.
Ирану ставится в вину широкая поддержка правительства Сирии, в том числе оружием, в условиях сирийского конфликта. Иран обеспечивает оружием, подготовке и финансировании ХАМАС и других палестинских террористических группировок. После 2006 года Иран оказывал помощь в перевооружении Хезболлы в обход прямого запрета Совета Безопасности ООН (резолюция СБ ООН № 1701). Госдепартамент считает, что Иран поддерживал террористов в Йемене и оказывал помощь Аль-Каиде[3].
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