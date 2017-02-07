

Иранская ракета «Шехаб-3» на параде в Тегеране, сентябрь 2010 года.

Источник: Vahid Salemi / AP Иранская ракета «Шехаб-3» на параде в Тегеране, сентябрь 2010 года.Источник: Vahid Salemi / AP

ВАШИНГТОН, 6 фев - РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Президент США Дональд Трамп назвал Иран "террористическим государством номер один".

"Иран абсолютно не уважает нашу страну. Он является террористическим государством номер один. Он направляет средства на вооружения", - сказал Трамп в воскресном интервью телекомпании Fox News.

Американский лидер пообещал действовать в отношении Тегерана с позиции санкций. "Мы уже начали это делать", - сказал он.

При этом Трамп отметил, что не будет предупреждать заранее о своих действиях. "Я всегда критиковал президента Барака Обаму за то, что заранее оповещал о переброске войск в Мосул или в другие места. Они указывали день и время. Я никогда не верил в это", - сказал глава американской администрации.