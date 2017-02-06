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На Окинаве возобновили строительные работы на месте будущего аэродрома США

07.02.2017 РИА Новости 305 0
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F-22
Истребитель ВВС США F-22 на авиабазе Окинавы
Источник: AP Photo/ Greg Baker

ТОКИО, 6 фев - РИА Новости, Иван Захарченко. Строительные работы на месте будущего военного аэродрома США возобновлены в понедельник у северо-западного берега острова Окинава в Японии, несмотря на протесты местных властей и общественности, передало в понедельник информационное агентство Киодо.

По его данным, на нынешнем этапе в районе поселка Хэноко предполагается установка 200 бетонных блоков в качестве щита для предотвращения загрязнения моря строительным мусором. Одновременно правительство Японии будет проводить зондирование морского дна на месте строительства взлетно-посадочной полосы.

Туда предполагается перенести военную базу США "Футэмма" из густонаселенного города Гинован в центральной части Окинавы.

Работы по переносу базы начались в октябре 2015 года, но были приостановлены из-за противодействия администрации префектуры Окинава и местных жителей. Центральному правительству Японии, связанному обязательствами с США в области безопасности, удалось отстоять необходимость продолжения работ через суд.

Токио стремится перенести базу "Футэмма" в Хэноко, где уже располагается база "Кемп-Шваб", чтобы избавить жителей города Гинован от угрозы крушений самолетов и вертолетов США. Власти Окинавы не против вывода базы из Гинована, но требуют переноса ее за пределы префектуры, в другие районы Японии.

06.02.2017
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принадлежат РИА Новости
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США
Япония

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