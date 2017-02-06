Поставки в Иран 149 тонн необогащенного урана завершатся 7 февраля
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Отрасли и сферы: Атомная промышленность и энергетика + Рынки и сотрудничество
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АЭС в Бушере, фото – xronika.az
По словам вице-президента страны, после окончания поставок запасы "желтого кека" будут доведены до 359 тонн
ТЕГЕРАН, 5 февраля. /Корр. ТАСС Константин Казеев/. Вице-президент Ирана, руководитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбар Салехи заявил, что поставки в Иран 149 тонн необогащенного урана завершатся 7 февраля. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье агентству Fars.
По его словам, поставки уранового концентрата, или так называемого желтого кека осуществляются в четыре этапа. Первая партия была доставлена в Иран спецавиарейсом 26 января, четвертая и последняя партия ожидается 7 февраля. В общей сложности в Исламскую Республику поступит 149 тонн необогащенного урана.
"В прошлом году мы получили 210 тонн "желтого кека" частично в обмен на поставленный на экспорт иранский уран, обогащенный до уровня 3,5%. Таким образом, теперь наши запасы уранового концентрата будут доведены до 359 тонн. За предыдущие 37 лет (со времени Исламской революции 1979 года - прим. корр.) в страну не было ввезено ни грамма этого материала", - подчеркнул главный иранский атомщик.
Он не назвал страну-поставщика, однако в начале января сообщалось, что Иран получит из России партию необогащенного урана в объеме 116 тонн в качестве компенсации за 70 тонн тяжелой воды, ранее экспортированной из Ирана в РФ. Согласие на эти поставки дали все участники соглашения по иранской ядерной программе.
В соответствии с этим соглашением, достигнутым 14 июля 2015 года, Иран имеет право производить низкообогащенный (со степенью обогащения не более 3,67%) уран. Однако запасы этого ядерного материала в стране не должны превышать 300 кг - излишки Исламская Республика обязана отправлять на экспорт.
06.02.2017
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