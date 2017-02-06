Ракета-носитель Союз-СТ-А со спутником SES-15 стартует с Гвианского космического центра в начале апреля - источник
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Запуск ракеты-носителя «Союз-СТ» с площадки Куру (Французская Гвинея)
Источник: Benoit Tessier/Reuters
Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС - Ракета-носитель Союз-СТ-А стартует с Гвианского космического центра со спутником SES-15 в начале апреля, предварительно на космодром доставят третью ступень с замененным двигателем, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.
"Третью ступень с новым двигателем 11Д55 для ракеты-носителя с разгонным блоком Фрегат-М и спутником SES-15 доставят в Гвианский космический центр в середине марта. Запуск запланирован на 4 апреля", - сказал источник.
SES 15 - спутник связи глобального оператора спутниковой связи "SES", который является полностью электрическим. Спутник SES 15 создавался на заказ специалистами американской компании "Boeing Satellite Systems" на базе спутниковой платформе "BSS-702SP".
Спутник SES 15 будет выведен на геостационарную орбиту в орбитальную позицию 129 градусов западной долготы, что позволит обеспечить предоставляться услуги связи на территорию Северной Америки. Срок службы - 15 лет. Масса спутника SES-15 равно 2300 кг.
Ранее на "Воронежском механическом заводе" - дочернем предприятии Центра им.М.В.Хруничева - Дмитрий Рогозин и глава Роскосмоса Игорь Комаров провели рабочее совещание с руководством предприятий ракетно-космической отрасли. На совещании обсуждались вопросы качества и надежности ракетных двигателей производства ВМЗ. Позже Роскосмос сообщил, что ракетные двигатели, произведенные ВМЗ вновь подвергнутся проверке.
"По итогам совещания на ВМЗ принято решение, что будет проведена необходимая проверка двигателей, в которых возможны отклонения в технологии производства", - говорится в сообщении госкорпорации. Актуализированный график пусков ракет-носителей "Протон-М" будет скоординирован с графиком возможной доработки двигателей.
06.02.2017
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принадлежат Интерфакс-АВН
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