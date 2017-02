Неопределенное будущее надводной компоненты Королевских ВМС

Эскадренный миноносец HMS Daring – головной в серии Type 45 Air Defence Destroyer - кораблей, предназначенных для организации системы ПВО оперативного соединения ВМС. Источник: Военное обозрение Эскадренный миноносец HMS Daring – головной в серии Type 45 Air Defence Destroyer - кораблей, предназначенных для организации системы ПВО оперативного соединения ВМС. Источник: Военное обозрение

Комитет по обороны британского парламента в ноябре 2016 года подготовил довольно интересный доклад о состоянии и перспективах надводной компоненты британских ВМС под заголовком "Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy". В докладе следует отметить следующие положения.

Так, министерство обороны Великобритании предпринимает серьезную программу обновления надводного флота ВМС страны. Планируется заменить имеющиеся 13 фрегатов типа 23 на восемь новых "многоцелевых фрегатов" (General Purpose Frigate) типа 26 и пять новых многоцелевых фрегатов, ранее обозначавшихся как тип 31. Строительство кораблей типа 26 должно начаться летом 2017 года. А фрегаты типа 23 должны выводиться из боевого состава начиная с 2023 года с интервалом в 12 месяцев. Если к этому моменту не будут вводиться в строй новые корабли, то боевой состав упадет еще больше по сравнению с текущим историческим минимумом - из имеющихся 19 эскадренных миноносцев и фрегатов боеготовы только 17 (в 1997 году число кораблей этих классов достигало 35), и этого числа уже не хватает для решения поставленных задач.

Сравнительные размеры кораблей британского флота. Сверху вниз: эсминец типа 45, фрегат типа 26, фрегат типа 23, легкий фрегат типа Venator (возможно так будет выглядить фрегат типа 31), патрульный корабль типа River 3-й серии Источник: forums.spacebattles.com

Кроме того ВМС Великобритании планируют провести ремонт двигателей эсминцев типа 45, которые страдают от неполадок в главной энергетической установке из-за допущенных ошибок при формулировании ТЗ, проектировании и испытаниях.

График вывода из боевого состава ВМС Великобритании фрегатов типа 23 Источник: Доклад "Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy"

В документе отмечаются следующие угрозы, ответ на которые придется искать в том числе и ВМС страны:

[*]Рост нестабильности на Ближнем Востоке и Северной Африке

[*]Потенциал для конфликтов в Южном и Восточно-Китайском морях

[*]Потенциал для российской агрессии в Европе и Крайнем Севере, а также потенциальный подрыв 5-й статьи устава НАТО.

Интересным представляется и следующий тезис: несмотря на продолжающуюся важность Королевского флота для безопасности и обороны Великобритании, сменявшие друг друга кабинеты сократили флот до опасных уровней. В 1980 году в составе флота имелось 13 эсминцев и 53 фрегата. К 1990 году это число сократилось до 13 эсминцев и 35 фрегатов. К 2000 году их число составило 11 эсминцев и 21 фрегат. К 2010 году имелось шесть эсминцев и 17 фрегатов. На сегодняшний день имеется шесть эсминцев и 13 фрегатов. При этом эсминец Dauntless типа 45 переведен в статус "учебного корабля и плавучей казармы", а фрегат Lancaster типа 23 - поставлен на длительную консервацию. При этом правительство полагает, что имеющегося числа в 19 эсминцев и фрегатов достаточно для выполнения поставленных задач.

Динамика изменения численности надводных кораблей основных классов в ВМС Великобритании в 1975-2016 годах Источник: Доклад "Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy"

Говоря о программе строительства новых эскортных кораблей типа 26 отмечается существенная задержка в ней: 13 месяцев на этапе рассмотрения проекта и 15 месяцев - на демонстрационном этапе. При этом министерство обороны страны сообщило депутатам, что четкой даты начала строительства кораблей типа 26 еще нет, хотя ранее называлось лето 2017 года. При этом на момент публикации доклада контракт на строительства кораблей заключен не было и переговоры между заказчиком и концерном BAE Systems продолжались.

Сравнение надводных сил основных флотов мира на 2016 год Источник: Доклад "Restoring the Fleet: Naval Procurement and the National Shipbuilding Strategy"

Интерес представляет и описание ситуации с эсминцами типа 45. Так, с момента спуска на воду головного корабля Daring в 2006 году и последнего корабля серии Duncan в проект было внесено порядка 50 изменений, и, несмотря на доработки, эти корабли продолжают страдать от различных неисправностей, включая серьезные проблемы в главной энергетической установкой. В итоге в рамках Стратегической оборонной инициативы 2015 года предполагалось выделение 280 млн фунтов стерлингов для проведения доработок и ремонта этих кораблей.