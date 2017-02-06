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В Эстонию прибыла тяжелая техника армии США

07.02.2017 РИА Новости 346 0
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М1 «Абрамс»
Танк М1 «Абрамс»
Источник: Jan Pitman / AP Photo

ТАЛЛИН, 6 фев - РИА Новости, Николай Адашкевич. Тяжелая техника пехотной роты первого батальона бронетанкового полка армии США прибыла в Эстонию, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

"Тяжелая техника пехотной роты, в составе которой танки и БМП, прибыла в Эстонию на станцию Тапа. В настоящее время ведется ее разгрузка. Личный состав роты прибыл на прошлой неделе в пятницу", - уточнили в ведомстве.

Ранее представители посольства США в Таллине уточнили, что в Эстонии разместится рота пехотинцев первого батальона 68-го бронетанкового полка армии США. Вооружение роты включает четыре танка M1A2 Abrams и 15 боевых машин пехоты Bradley.

Военнослужащие заменят роту 503-го пехотного полка 173-й воздушно-десантной бригады, которая прибыла в Эстонию в сентябре 2016 года. Размещение техники и войск проводится в рамках новой фазы операции Atlantic Resolve. Эта миссия направлена на поддержку союзников по НАТО в первую очередь в странах Балтии и в Польше.

Американские военные останутся в Эстонии до весны, пока не начнут прибывать подразделения международного батальона НАТО. На прошлогоднем саммите в Варшаве альянс решил разместить в Латвии, Литве, Эстонии и Польше многонациональные батальоны на основе ротации. Тогда же было решено, что основу контингента батальона, размещенного в Латвии, представит Канада, в Литве - Германия, в Эстонии - Великобритания, а в Польше - США.

В составе батальона НАТО в Эстонии будут 1,2 тысячи человек. В него войдут 800 солдат из Великобритании, остальные - из Франции и Дании. Великобритания выделяет боевые машины Warrior, танки Challenger 2 и разведывательные беспилотники. Франция также пришлет тяжелую боевую технику. Батальон разместится в военном городке в Тапа и будет взаимодействовать с 1-й пехотной бригадой Сил обороны Эстонии.

06.02.2017
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