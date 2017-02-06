СМИ сообщили о ракетном ударе по Эр-Рияду



Ракетная установка типа «Скад» Ракетная установка типа «Скад»

По саудовской столице Эр-Рияд нанесен ракетный удар. Об этом сообщает издание «Аль-Масдар», находящееся в ОАЭ, со ссылкой на йеменского корреспондента.

По имеющимся данным, ракета «Боркан-1» («Вулкан») поразила военную базу Мазахимия к западу от города. Информации о жертвах и разрушениях пока нет. Саудовские власти выступили с опровержением, заявив, что гул и вспышки являются последствием локального землетрясения либо падения метеорита. По некоторым данным, в столице Саудовской Аравии объявлено чрезвычайное положение.

По словам повстанцев-хоуситов, ракета, являющаяся модификацией экспортного варианта советской Р-17, была выпущена йеменскими военными, верными бывшему президенту Али Абдалле Салеху. Это не первый удар по территории Саудовской Аравии: в сентябре 2016 года «Боркан-1» уже поразил цель в саудовском городе Таиф на юго-западе страны. После этого хоуситы объявили, что следующей целью станет Эр-Рияд.

Саудовская Аравия возглавляет коалицию, которая пытается вернуть к власти в Йемене суннитского президента Абд Раббо Мансура Хади. Ей противостоит боевое крыло хоуситов — шиитское движение «Ансар Аллах» и лояльная бывшему президенту Али Абдалле Салеху часть армии. В стране также активно действуют несколько террористических группировок, в том числе запрещенные в России «Исламское государство» и «Аль-Каида на Аравийском полуострове».