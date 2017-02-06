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ОДК обеспечит авторский надзор за капитальным ремонтом вертолетных двигателей в Китае

07.02.2017 Интерфакс-АВН 425 0
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ТВ3-117. Авиадвигатели турбовальные. Фото: ygo.ru

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Специалисты "Объединенной двигателестроительной корпорации" (ОДК) провели освидетельствование производства, предназначенного для капитального ремонта двигателей семейства ТВ3-117/ВК-2500 разработки санкт-петербургского предприятия АО "Климов" на государственном машиностроительном заводе (ГМЗ) "Цзиньцзян" (г. Чэнду, КНР), сообщает пресс-служба ОДК.

"Теперь российские специалисты будут осуществлять конструкторско-техническое сопровождение и авторский надзор за капитальным ремонтом двигателей, осуществляемым ГМЗ "Цзиньцзян". Действие лицензии распространяется на территорию Китая", - говорится в сообщении, поступившем в "Интерфакс-АВН" в понедельник.

По информации пресс-службы, старт российско-китайскому сотрудничеству по этому проекту был дан в ноябре 2012 года, когда на выставке Airshow China 2012 в г. Чжухай АО "Климов" и китайская компания "Тяньли" (China Taly Aviation Technologies) при участии ОДК подписали пакет контрактов на организацию и проведение в КНР лицензионного капитального ремонта двигателей типа ТВ3-117/ВК-2500.

Двигателями семейства ТВ3-117/ВК-2500 оснащаются поставленные в Китай вертолеты типа Ми-17 гражданского назначения.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Продукция
ВК-2500
Ми-17
ТВ3-117
Компании
Климов
ОДК УК

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