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Российская армия увеличила закупку надувных макетов ракетных комплексов и танков - компания-производитель

07.02.2017 Интерфакс-АВН 604 0
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Надувной макет танка компании "РусБал". Источник: rusdecoy.com

Москва. 6 февраля. ИНТЕРФАКС-АВН - Министерство обороны России и головные предприятия - разработчики вооружения за минувший год почти в два раза увеличили заказы на поставку средств имитации и маскировки военной техники, сообщил "Интерфаксу-АВН" начальник отдела маркетинга и продаж продукции военного назначения компании "Русбал" Алексей Комаров.

"Сегодня заказывается практически весь диапазон продукции, которую производит компания. Это макеты самолётов, сухопутной военной техники типа танков, ракетных комплексов", - сказал А.Комаров.

Заказы на эту продукцию, по его словам, в 2016 году по сравнению с 2015-м "увеличились примерно на 80 процентов".

"Русбал" специализируется на производстве надувных пневмомакетов образцов военной техники.

Ранее в Минобороны РФ сообщали, что для дезориентации разведки противника отрабатываются нормативы по развертыванию средств имитации - надувных пневмомакетов различного вооружения. В том числе упоминались макеты истребителей МиГ-31 и зенитных ракетных систем С-300 танков Т-80 и ракетных комплексов "Точка-У".

О такой практике информировали Ракетные войска стратегического назначения. Она опробована, в частности, при совершенствовании приёмов по скрытию и имитации подвижных грунтовых ракетных комплексов "Ярс".

По словам А.Комарова, в 2017 году заказ на поставку средств маскировки и имитации ещё возрастёт. "Причём - по всей номенклатуре выпускаемой компанией продукции", - отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что "сейчас создается совершенно новая техника маскировки и имитации инженерного вооружения на самой совершенной научной, технической и технологической основе".

"В 2017 году компания продолжит научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по перспективной технике маскировки и имитации. Такие работы ведутся на постоянной основе с финансированием по заказу головных предприятий - разработчиков техники и вооружения или по заказам Минобороны", - сказал А.Комаров.

Пневмомакет представляет собой каркас, обтянутый воздухонепроницаемой оболочкой. Он с высокой степенью детализации имитирует образцы военной техники. В производстве пневмомакетов боевой техники используется обычная швейная технология. К примеру, на пошив пневмомакета танка в среднем уходит три дня.

Каждый пневматический макет боевой техники содержит оболочку, тепловые и радиолокационные имитаторы, энергоблок, вентилятор и др. В состав макетов также могут входить элементы жесткого каркаса. Все макеты перевозятся автомобильным, морским и воздушным транспортом без ограничений - масса одного макета в зависимости от типа составляет от 30 до 100 кг.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Интерфакс-АВН
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
РС-24 Ярс
С-300
Т-80
Точка-У
Компании
Минoбороны РФ

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