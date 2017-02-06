Японский истребитель F-15J



Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com

На вооружении ВВС Японии находятся около 200 истребителей F-15J, сообщает японский источник. Первые самолеты поступили в состав японской военной авиации в середине 1980-х годов.

F-15J является истребителем завоевания превосходства в воздухе. Срок службы любого боевого самолета обычно 30-40 лет. Вслед за его появлением в СССР поднялся в небо Су-27, который имеет схожие характеристики. И, наконец, в 1990-х начал полеты истребитель F-22, после которого F-15 уже окончательно перешел в разряд самолетов предыдущего поколения.

Самолет можно модернизировать, оснастить радаром с АФАР и ИК станцией, но главный недостаток - отсутствие скрытности (стелс) ничем нельзя восполнить. В скором времени стелс-истребители (F-35) станут массовым явлением, и самолеты четвертого поколения окончательно уйдут в прошлое, пишет источник.