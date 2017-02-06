Японский истребитель F-15J
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
|
Истребители F-15 ВВС Японии. Фото: tac-photo.com
На вооружении ВВС Японии находятся около 200 истребителей F-15J, сообщает японский источник. Первые самолеты поступили в состав японской военной авиации в середине 1980-х годов.
F-15J является истребителем завоевания превосходства в воздухе. Срок службы любого боевого самолета обычно 30-40 лет. Вслед за его появлением в СССР поднялся в небо Су-27, который имеет схожие характеристики. И, наконец, в 1990-х начал полеты истребитель F-22, после которого F-15 уже окончательно перешел в разряд самолетов предыдущего поколения.
Самолет можно модернизировать, оснастить радаром с АФАР и ИК станцией, но главный недостаток - отсутствие скрытности (стелс) ничем нельзя восполнить. В скором времени стелс-истребители (F-35) станут массовым явлением, и самолеты четвертого поколения окончательно уйдут в прошлое, пишет источник.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
23.09.2016 Грозный российский истребитель Су-35 против американских F-35, F-15 и F-16: кто победит? (The National Interest, США)
05.09.2016 Су-30 начинает и выигрывает
20.07.2016 Почему врагам России следует опасаться истребителя Су-35
10.05.2016 Перезапустить нельзя забыть
19.05.2015 Что защитит наше небо от «хищников»
02.03.2015 Увидеть и победить
14.10.2013 Поколение "5 минус"
06.05.2013 Лидеры прежние