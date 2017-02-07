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"Глобал Хок" летает не таясь

07.02.2017 Военный паритет 602 1
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RQ-4_Globak_Hawk_Block_40

4 февраля крупнейший в мире американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет над Ливией и вернулся на свою базу Сигонелла в Сицилии, пишет китайский источник. Полет продолжался 21 час.

Интересно, что БЛА выполнил полет по маршруту следования гражданских самолетов, поэтому известный ресурс Flightradar24.com смог проследить его полет. Однако в октябре прошлого года "Глобал Хок" летал над Украиной, и его маршрут также был выложен в Сети. Отслеживание ведется с помощью обычных приемо-передатчиков.

Европейское командование НАТО и Командование ВС США в Африке заявляют, что разведывательные полеты этого беспилотника не являются секретом.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
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Страны
Китай
Ливия
США
Украина
Продукция
Global Hawk
Компании
NATO
Проекты
БПЛА

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
Peter Tsk
4005
№1
07.02.2017 07:56
Пишут, что:

"Американский беспилотник 10 часов патрулировал линию разграничения в Донбассе", 2017.02.06
Цитата
Западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации, зафиксировали маневры американского БПЛА RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 над линией разграничения в Донбассе.
...
Сообщается, что, достигнув цели, беспилотник часами курсировал с севера на юг вдоль линии разграничения Украины с ДНР и ЛНР, но не пересекал ее. Полет проводился на высоте 15,5 тысяч метров. При этом на БПЛА был включен транспондер - приемопередающее устройство, способное передавать заранее заданное сообщение в ответ на определенный принятый сигнал. ...
+1
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