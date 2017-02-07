"Глобал Хок" летает не таясь

4 февраля крупнейший в мире американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет над Ливией и вернулся на свою базу Сигонелла в Сицилии, пишет китайский источник. Полет продолжался 21 час.

Интересно, что БЛА выполнил полет по маршруту следования гражданских самолетов, поэтому известный ресурс Flightradar24.com смог проследить его полет. Однако в октябре прошлого года "Глобал Хок" летал над Украиной, и его маршрут также был выложен в Сети. Отслеживание ведется с помощью обычных приемо-передатчиков.

Европейское командование НАТО и Командование ВС США в Африке заявляют, что разведывательные полеты этого беспилотника не являются секретом.