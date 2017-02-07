"Глобал Хок" летает не таясь
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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4 февраля крупнейший в мире американский беспилотный самолет-разведчик RQ-4 Global Hawk совершил разведывательный полет над Ливией и вернулся на свою базу Сигонелла в Сицилии, пишет китайский источник. Полет продолжался 21 час.
Интересно, что БЛА выполнил полет по маршруту следования гражданских самолетов, поэтому известный ресурс Flightradar24.com смог проследить его полет. Однако в октябре прошлого года "Глобал Хок" летал над Украиной, и его маршрут также был выложен в Сети. Отслеживание ведется с помощью обычных приемо-передатчиков.
Европейское командование НАТО и Командование ВС США в Африке заявляют, что разведывательные полеты этого беспилотника не являются секретом.
06.02.2017
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Peter Tsk
4005
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№1
07.02.2017 07:56
Пишут, что:
"Американский беспилотник 10 часов патрулировал линию разграничения в Донбассе", 2017.02.06
Цитата
Западные сайты, отслеживающие полеты военной авиации, зафиксировали маневры американского БПЛА RQ-4A Global Hawk с позывным UAVGH000 над линией разграничения в Донбассе.
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