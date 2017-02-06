Тунис получил первые "Кайова Уорриоры"



Легкий разведывательно-ударный вертолет Bell OH-58D Kiowa Warrior ВВС Туниса

Источник: militaryparitet.com Легкий разведывательно-ударный вертолет Bell OH-58D Kiowa Warrior ВВС ТунисаИсточник: militaryparitet.com

Вооруженные силы Туниса приняли поставку первых шести американских легких разведывательно-ударных вертолетов Bell OH-58D Kiowa Warrior из заказанных 24 машин.

Об этом 4 февраля сообщило правительство Туниса. Отмечается, что вертолеты будут использоваться для борьбы с терроризмом. Остальные машины будут поставлены в марте.

Стоимость контракта, одобренного Госдепом США в мае прошлого года, оценивается в 100,8 млн долл США.