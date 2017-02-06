Тунис получил первые "Кайова Уорриоры"
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Легкий разведывательно-ударный вертолет Bell OH-58D Kiowa Warrior ВВС Туниса
Источник: militaryparitet.com
Вооруженные силы Туниса приняли поставку первых шести американских легких разведывательно-ударных вертолетов Bell OH-58D Kiowa Warrior из заказанных 24 машин.
Об этом 4 февраля сообщило правительство Туниса. Отмечается, что вертолеты будут использоваться для борьбы с терроризмом. Остальные машины будут поставлены в марте.
Стоимость контракта, одобренного Госдепом США в мае прошлого года, оценивается в 100,8 млн долл США.
06.02.2017
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