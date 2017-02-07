СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США



F/A-18E/F Super Hornet. Фото пресс-службы Boeing F/A-18E/F Super Hornet. Фото пресс-службы Boeing

Приблизительно две трети палубных самолетов семейства F/A-18, числящихся в составе авиации ВМС США, небоеспособны по различным причинам. Об этом пишет Defense News.

62 процента от списочного состава машин этого типа в данный момент не эксплуатируются: 27 процентов находятся в глубоком резерве, а еще 35 процентов ждут запчасти для ремонта.

В целом, как отмечает издание, небоеспособны 53 процента всей авиации флота (около 1,7 тысячи летательных аппаратов), что вдвое выше среднего показателя за всю историю ВМС США.

Основная причина — нехватка денег на ремонт техники и затянутые сроки текущего технического обслуживания. Также отмечаются задержки с поставками запчастей и вынужденный вывод в резерв авиатехники, на полноценное содержание которой нет денег. Ситуация в будущем только осложнится, подчеркивают военные, если Конгресс и дальше будет затягивать сроки утверждения подробной росписи военного бюджета.

Впервые за девять лет парламент США не смог согласовать расходы на оборону к 1 октября, и в данный момент деньги на военных в 2016/2017 финансовом году выделяются на основании временных "резолюций о переходящих средствах", по которым полномасштабное финансирование всех расходных статей невозможно (приоритет отдается самым важным направлениям). Текущая резолюция действует до 28 апреля.