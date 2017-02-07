СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
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Отрасли и сферы: Авиация + Состояние и перспективы ОПК, Авиация + Глобальная безопасность
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F/A-18E/F Super Hornet. Фото пресс-службы Boeing
Приблизительно две трети палубных самолетов семейства F/A-18, числящихся в составе авиации ВМС США, небоеспособны по различным причинам. Об этом пишет Defense News.
62 процента от списочного состава машин этого типа в данный момент не эксплуатируются: 27 процентов находятся в глубоком резерве, а еще 35 процентов ждут запчасти для ремонта.
В целом, как отмечает издание, небоеспособны 53 процента всей авиации флота (около 1,7 тысячи летательных аппаратов), что вдвое выше среднего показателя за всю историю ВМС США.
Основная причина — нехватка денег на ремонт техники и затянутые сроки текущего технического обслуживания. Также отмечаются задержки с поставками запчастей и вынужденный вывод в резерв авиатехники, на полноценное содержание которой нет денег. Ситуация в будущем только осложнится, подчеркивают военные, если Конгресс и дальше будет затягивать сроки утверждения подробной росписи военного бюджета.
Впервые за девять лет парламент США не смог согласовать расходы на оборону к 1 октября, и в данный момент деньги на военных в 2016/2017 финансовом году выделяются на основании временных "резолюций о переходящих средствах", по которым полномасштабное финансирование всех расходных статей невозможно (приоритет отдается самым важным направлениям). Текущая резолюция действует до 28 апреля.
06.02.2017
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beka1
921
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№1
07.02.2017 01:50
Иметь самый большой , с большим отрывом от остальных стан, военный бюджет и сталкиваться с описанными проблемами - это ,,талант,, иметь нужно!
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snc
432
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№2
07.02.2017 10:26
Где вы видите проблему? Имеющихся боеготовых машин им всё равно хватит для выполнения любой возможной задачи.
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Сергей-82
8358
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№3
07.02.2017 10:43
Цитата, snc сообщ. №2Ну по этой логике можно в обще ликвидировать все самолеты.
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madmat
8509
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№4
07.02.2017 12:59
Похоже лента раздувает из мухи слона. Скажу как по флоту. Там тоже "небоеспособна" половина кораблей. И не потому что денех не хватает или прапоры разворовали, а потому что стоит в резерве. Те же их ликоры в резерве "небоеспособны". А первый атомный авианосец, который только что списали уже 5 лет как "небоеспосовен".... да потому что выведен из боевого состава флота был.
Так что мечтать это не стыдно и не зазорно. Но лучше в закрытых помещениях чтобы никто не видел...
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Олег Бахарев
1689
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№5
07.02.2017 16:08
Цитата, beka1 сообщ. №1
Иметь самый большой , с большим отрывом от остальных стан, военный бюджет и сталкиваться с описанными проблемами - это ,,талант,, иметь нужно!
Ничего личного, чистый бизнес. Чем больше неработающей техники, тем больше можно распилить бюджетов, выделенных на ее ремонт. 8)
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Воин3Dдоп
367
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№6
07.02.2017 18:31
Цитата, madmat сообщ. №4
Похоже лента раздувает из мухи слона. Скажу как по флоту. Там тоже "небоеспособна" половина кораблей. И не потому что денех не хватает или прапоры разворовали, а потому что стоит в резерве. Те же их ликоры в резерве "небоеспособны". А первый атомный авианосец, который только что списали уже 5 лет как "небоеспосовен".... да потому что выведен из боевого состава флота был.О прекрасная просторными небесами,
Янтарными волнами злаков,
Величеством пурпурных гор
Над своими фруктовыми равнинами,
Америка, Америка!
Господь излил Свою милость на тебя
И увенчал твою благодать братством
От моря до сияющего моря!
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