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СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США

07.02.2017 Lenta.ru 632 7
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F_A-18E_F
F/A-18E/F Super Hornet. Фото пресс-службы Boeing

Приблизительно две трети палубных самолетов семейства F/A-18, числящихся в составе авиации ВМС США, небоеспособны по различным причинам. Об этом пишет Defense News.

62 процента от списочного состава машин этого типа в данный момент не эксплуатируются: 27 процентов находятся в глубоком резерве, а еще 35 процентов ждут запчасти для ремонта.

В целом, как отмечает издание, небоеспособны 53 процента всей авиации флота (около 1,7 тысячи летательных аппаратов), что вдвое выше среднего показателя за всю историю ВМС США.

Основная причина — нехватка денег на ремонт техники и затянутые сроки текущего технического обслуживания. Также отмечаются задержки с поставками запчастей и вынужденный вывод в резерв авиатехники, на полноценное содержание которой нет денег. Ситуация в будущем только осложнится, подчеркивают военные, если Конгресс и дальше будет затягивать сроки утверждения подробной росписи военного бюджета.

Впервые за девять лет парламент США не смог согласовать расходы на оборону к 1 октября, и в данный момент деньги на военных в 2016/2017 финансовом году выделяются на основании временных "резолюций о переходящих средствах", по которым полномасштабное финансирование всех расходных статей невозможно (приоритет отдается самым важным направлениям). Текущая резолюция действует до 28 апреля.

06.02.2017
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в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
F-18

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  • Комментарии
Комментариев 7, отображено с 1 по 7
RU
beka1
921
№1
07.02.2017 01:50
Иметь самый большой , с большим отрывом от остальных стан,  военный бюджет и сталкиваться с описанными проблемами - это  ,,талант,, иметь нужно!
+3
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RU
snc
432
№2
07.02.2017 10:26
Где вы видите проблему? Имеющихся боеготовых машин им всё равно хватит для выполнения любой возможной задачи.
0
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RU
Сергей-82
8358
№3
07.02.2017 10:43
Цитата, snc сообщ. №2
Ну по этой логике можно в обще ликвидировать все самолеты.
0
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GB
madmat
8509
№4
07.02.2017 12:59
Похоже лента раздувает из мухи слона. Скажу как по флоту. Там тоже "небоеспособна" половина кораблей. И не потому что денех не хватает или прапоры разворовали, а потому что стоит в резерве. Те же их ликоры в резерве "небоеспособны". А первый атомный авианосец, который только что списали уже 5 лет как "небоеспосовен".... да потому что выведен из боевого состава флота был.

Так что мечтать это не стыдно и не зазорно. Но лучше в закрытых помещениях чтобы никто не видел...
-3
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RU
Олег Бахарев
1689
№5
07.02.2017 16:08
Цитата, beka1 сообщ. №1
Иметь самый большой , с большим отрывом от остальных стан,  военный бюджет и сталкиваться с описанными проблемами - это  ,,талант,, иметь нужно!

Ничего личного, чистый бизнес. Чем больше неработающей техники, тем больше можно распилить бюджетов, выделенных на ее ремонт. 8)
+1
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RU
Воин3Dдоп
367
№6
07.02.2017 18:31
Цитата, madmat сообщ. №4
Похоже лента раздувает из мухи слона. Скажу как по флоту. Там тоже "небоеспособна" половина кораблей. И не потому что денех не хватает или прапоры разворовали, а потому что стоит в резерве. Те же их ликоры в резерве "небоеспособны". А первый атомный авианосец, который только что списали уже 5 лет как "небоеспосовен".... да потому что выведен из боевого состава флота был.
О прекрасная просторными небесами,
Янтарными волнами злаков,
Величеством пурпурных гор
Над своими фруктовыми равнинами,
Америка, Америка!
Господь излил Свою милость на тебя
И увенчал твою благодать братством
От моря до сияющего моря!
+1
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RU
просто экспл
3157
№7
07.02.2017 18:40
более точный и короткий перевод оригинальной статьи "Трамп дай денег"
+1
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