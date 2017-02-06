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Итальянский "ФРЕММ" прибыл в Австралию чтобы победить

07.02.2017 Военный паритет 320 0
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Фрегат “Alpino”
Фрегат “Alpino” класса FREMM ВМС Италии
Источник: www.marinelink.com

Фрегат класса FREMM ВМС Италии постройки компании Fincantieri пришвартовался в Аделаиде (Австралия) в рамках демонстрации этого корабля в качестве конкурента в австралийской программе перспективного фрегата, сообщает тайский источник.


Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн (Сhristopher Pyne) заявил, что в этом конкурсе нет явного лидера. Программа строительства новых фрегатов оценивается в 35 млрд долл США. В конкурсе участвуют, кроме Fincantieri, такие солидные оборонные подрядчики как британская BAE Systems и испанская Navantia. Строительство фрегатов для австралийского фота должно начаться в промышленном хабе Techport в 2020 году. Как ожидается, программа даст возможность создать в стране более 2000 новых рабочих мест.


Министр отметил, что преимуществом FREMM является то, что корабли этого проекта уже находятся на вооружении флотов стран мира, недостатком назвал то, что "компания до сих пор не работает в Австралии". Пайн отметил, что вооружение для фрегата будет импортироваться из США.


В рамках визита своего корабля компания "Финкантьери" планирует собрать форум австралийской промышленности в четверг. Фрегат будет открыт для публики в течение пяти дней.

06.02.2017
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Страны
Австpалия
Великобритания
Испания
Италия
США
Компании
BAE Systems
Navantia
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM

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