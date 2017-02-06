Итальянский "ФРЕММ" прибыл в Австралию чтобы победить
|
Отрасли и сферы: Флот + Рынки и сотрудничество
|
Фрегат “Alpino” класса FREMM ВМС Италии
Источник: www.marinelink.com
Фрегат класса FREMM ВМС Италии постройки компании Fincantieri пришвартовался в Аделаиде (Австралия) в рамках демонстрации этого корабля в качестве конкурента в австралийской программе перспективного фрегата, сообщает тайский источник.
Министр оборонной промышленности Австралии Кристофер Пайн (Сhristopher Pyne) заявил, что в этом конкурсе нет явного лидера. Программа строительства новых фрегатов оценивается в 35 млрд долл США. В конкурсе участвуют, кроме Fincantieri, такие солидные оборонные подрядчики как британская BAE Systems и испанская Navantia. Строительство фрегатов для австралийского фота должно начаться в промышленном хабе Techport в 2020 году. Как ожидается, программа даст возможность создать в стране более 2000 новых рабочих мест.
Министр отметил, что преимуществом FREMM является то, что корабли этого проекта уже находятся на вооружении флотов стран мира, недостатком назвал то, что "компания до сих пор не работает в Австралии". Пайн отметил, что вооружение для фрегата будет импортироваться из США.
В рамках визита своего корабля компания "Финкантьери" планирует собрать форум австралийской промышленности в четверг. Фрегат будет открыт для публики в течение пяти дней.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
14.12.2007 Перспективы развития рынка новых БНК ОК в 2011-2015 гг.
20.12.2016 "Финкантьери" предлагает Австралии фрегат FREMM SEA5000
19.12.2016 Состоялся спуск на воду второго эсминца ПВО класса «Хобарт» для ВМС Австралии
19.09.2016 Первый австралийский эсминец программы AWD в море
20.04.2016 За австралийские фрегаты борются британцы, итальянцы и испанцы
23.03.2016 Австралия готовится объявить финалистов тендера по программе строительства фрегатов
25.05.2015 Cпущен на воду первый австралийский эсминец AWD
02.11.2012 Глава DCNS: Рост на новых экспортных заказах