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США передали ВС Филиппин комплект БЛА RQ-11B «Рейвн» и другое вооружение

07.02.2017 ЦАМТО 203 0
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Raven RQ-11B
БЛА Raven RQ-11B
Источник: GETTY IMAGES

ЦАМТО, 6 февраля. Американское посольство в Маниле сообщило о состоявшейся 27 января передаче Объединенной группой военных советников США на Филиппинах (JUSMAG) новой партии оборудования и вооружения представителям Сухопутных войск и морской пехоты Филиппин.

В состав переданной партии вошло более 400 гранатометов M203, 85 ед. 7,62-мм снайперских винтовок M40A5 и комплект беспилотных летательных аппаратов RQ-11B «Рейвн» (три БЛА для применения Вооруженными силами Филиппин).


Стрелковое оружие было поставлено ВС Филиппин в рамках программы «Иностранные военные продажи». Поставка должна расширить возможности ВС Филиппин в сфере борьбы с терроризмом, а также повысить защищенность личного состава, принимающего участие в операциях в южной части Филиппин.


Комплект БЛА «Рейвн» американское правительство предоставило безвозмездно в рамках программы помощи силам безопасности зарубежных стран для борьбы с терроризмом. Помимо финансирования поставки трех БЛА, грант включал обучение филиппинских военнослужащие в США применению и обслуживанию системы. БЛА должны расширить возможности ВС по сбору информации, наблюдению и разведке, а также планированию операций.


Как сообщал ЦАМТО, ранее, в октябре 2016 года, представители американского посольства передали 24 грузовых поддона нового военного снаряжения Специальной оперативной группе морской пехоты Филиппин (MARSOG). Поставка, в частности, включала тактические радиостанции «Харрис», защитные шлемы и водолазное снаряжение.


По информации «Шепард», морская пехота Филиппин также закупает БЛА «Супер Свайпер» (Super Swiper) компании «Эммен аэроспейс» (Emmen Aerospace) через филиппинскую фирму «Тритон коммьюникейшнс корпорэйшн» (Triton Communications Corporation). Запускаемые «с руки» БЛА должны быть поставлены ВМС к июню 2017 года.


Ранее США постоянно оказывали помощь силовым структурам Филиппин, однако после ухудшения отношений новый президент Филиппин Родриго Дутерте объявил о намерении приобрести вооружение и военную технику в России и Китае. По словам президента, эти страны предложили гибкую программу погашения кредитов на срок от 20 до 25 лет по контрактам при закупке ВиВТ.

06.02.2017
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принадлежат ЦАМТО
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