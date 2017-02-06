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Филиппины намерены приобрести высокоточное вооружение в России

07.02.2017 ЦАМТО 569 0
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Флаги России и Филиппин
Флаги России и Филиппин
Источник: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 6 февраля. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о намерении приобрести в России высокоточное вооружение в рамках усилий правительства по борьбе с исламскими экстремистами на острове Минданао.

Как сообщает «Инквайер», филиппинский президент заявил об этом в ходе выступления на традиционной встрече с представителями Вооруженных сил Филиппин. Он также сообщил о готовящемся визите в Россию (в марте или апреле этого года) тайской делегации на высшем уровне. Президент подчеркнул, что в состав делегации войдет министр обороны Делфин Лорензана.

Конкретная номенклатура необходимого вооружения не называлась. Президент отметил, что речь не идет о зенитных ракетах, которые не нужны для борьбы с повстанцами.

Кроме того, в ходе следующей пресс-конференции Родриго Дутерте добавил, что в Китай также направлена соответствующая заявка на приобретение высокоточного вооружения.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Филиппины
Компании
Минoбороны РФ

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