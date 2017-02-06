Филиппины намерены приобрести высокоточное вооружение в России



Флаги России и Филиппин

Источник: www.crossed-flag-pins.com Флаги России и ФилиппинИсточник: www.crossed-flag-pins.com

ЦАМТО, 6 февраля. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о намерении приобрести в России высокоточное вооружение в рамках усилий правительства по борьбе с исламскими экстремистами на острове Минданао.

Как сообщает «Инквайер», филиппинский президент заявил об этом в ходе выступления на традиционной встрече с представителями Вооруженных сил Филиппин. Он также сообщил о готовящемся визите в Россию (в марте или апреле этого года) тайской делегации на высшем уровне. Президент подчеркнул, что в состав делегации войдет министр обороны Делфин Лорензана.

Конкретная номенклатура необходимого вооружения не называлась. Президент отметил, что речь не идет о зенитных ракетах, которые не нужны для борьбы с повстанцами.

Кроме того, в ходе следующей пресс-конференции Родриго Дутерте добавил, что в Китай также направлена соответствующая заявка на приобретение высокоточного вооружения.