Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

ВВС Таиланда получили китайский ЗРК средней дальности KS-1CM

07.02.2017 ЦАМТО 280 0
0
Понравилась новость?
 0
KS-1CM
Самоходная пусковая установка полученного ВВС Таиланда китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM в экспозиции на авиабазе Сураттхани. 04.02.2017
Источник: AAG

ЦАМТО, 6 февраля. По информации ресурса AAG, в ходе дня открытых дверей на авиабазе 7-го авиационного крыла ВВС Таиланда, размещенного в Сураттхани (на юге страны), был впервые продемонстрирован недавно закупленный в Китае зенитный ракетный комплекс KS-1CM.

Как сообщал ЦАМТО, находящееся у власти военное правительство Таиланда приступило к рассмотрению возможности приобретения зенитных ракетных комплексов средней дальности в середине 2014 года. Предполагалось, что на покупку ЗРК будет выделено 2,558 млрд. батов (80 млн. долл.) в рамках оборонных бюджетов на 2014-2017 гг.


Первые сообщения о контракте на поставку китайского комплекса KS-1C, разработанного корпорацией CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation) и начале подготовки личного состава, появились в китайских СМИ в апреле 2016 года. Однако вплоть до настоящего времени нет достоверной информации о том, каким образом была реализована процедура закупки, ее стоимостных параметрах и количестве поставленных комплексов. Согласно неофициальной информации, предположительно, была приобретена одна батарея, поставка которой была выполнена в конце 2016 года. Она будет применяться для защиты авиабазы в Сураттхани, где размещены истребители JAS-39 «Грипен».


ЗРК KS-1C является последней версией комплексов линейки KS-1. Он предназначен для перехвата в сложных метеоусловиях воздушных целей на дальностях от 7 до 70 км и высотах от 0,3 до 27 км. Система управления позволяет одновременно осуществлять наведение 6 ракет на 3-6 целей. Батарея ЗРК KS-1 обычно включает четыре-шесть мобильных ПУ с двумя ЗУР на каждой (боекомплект – 24 ЗУР), трехкоординатную РЛС подсвета и наведения, ТЗМ, машины боевого обеспечения.


Согласно базе данных ЦАМТО, китайская компания CPMIEC в 2013 году заключила два контракта на поставку ЗРК KS-1: для ВС Туркменистана (KS-1C) и Мьянмы (KS-1A).

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ЦАМТО
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Мьянма
Таиланд
Туркменистан
Продукция
Gripen NG

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 07.02 21:11
  • 5
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
  • 07.02 21:00
  • 7
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
  • 07.02 20:48
  • 2
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
  • 07.02 20:44
  • 7
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 07.02 20:44
  • 14
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 07.02 19:13
  • 3383
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.02 18:54
  • 15839
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 18:40
  • 7
СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
  • 07.02 18:26
  • 10
Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
  • 07.02 18:17
  • 24
В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
  • 07.02 17:51
  • 4189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.02 16:58
  • 10
В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
  • 07.02 16:54
  • 24
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 07.02 16:38
  • 28
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 07.02 16:11
  • 3
F-22 сделают абсолютно незаметным
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  