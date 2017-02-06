ВВС Таиланда получили китайский ЗРК средней дальности KS-1CM



Самоходная пусковая установка полученного ВВС Таиланда китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM в экспозиции на авиабазе Сураттхани. 04.02.2017

Источник: AAG Самоходная пусковая установка полученного ВВС Таиланда китайского зенитного ракетного комплекса KS-1CM в экспозиции на авиабазе Сураттхани. 04.02.2017Источник: AAG

ЦАМТО, 6 февраля. По информации ресурса AAG, в ходе дня открытых дверей на авиабазе 7-го авиационного крыла ВВС Таиланда, размещенного в Сураттхани (на юге страны), был впервые продемонстрирован недавно закупленный в Китае зенитный ракетный комплекс KS-1CM.

Как сообщал ЦАМТО, находящееся у власти военное правительство Таиланда приступило к рассмотрению возможности приобретения зенитных ракетных комплексов средней дальности в середине 2014 года. Предполагалось, что на покупку ЗРК будет выделено 2,558 млрд. батов (80 млн. долл.) в рамках оборонных бюджетов на 2014-2017 гг.

Первые сообщения о контракте на поставку китайского комплекса KS-1C, разработанного корпорацией CPMIEC (China Precision Machinery Import-Export Corporation) и начале подготовки личного состава, появились в китайских СМИ в апреле 2016 года. Однако вплоть до настоящего времени нет достоверной информации о том, каким образом была реализована процедура закупки, ее стоимостных параметрах и количестве поставленных комплексов. Согласно неофициальной информации, предположительно, была приобретена одна батарея, поставка которой была выполнена в конце 2016 года. Она будет применяться для защиты авиабазы в Сураттхани, где размещены истребители JAS-39 «Грипен».

ЗРК KS-1C является последней версией комплексов линейки KS-1. Он предназначен для перехвата в сложных метеоусловиях воздушных целей на дальностях от 7 до 70 км и высотах от 0,3 до 27 км. Система управления позволяет одновременно осуществлять наведение 6 ракет на 3-6 целей. Батарея ЗРК KS-1 обычно включает четыре-шесть мобильных ПУ с двумя ЗУР на каждой (боекомплект – 24 ЗУР), трехкоординатную РЛС подсвета и наведения, ТЗМ, машины боевого обеспечения.

Согласно базе данных ЦАМТО, китайская компания CPMIEC в 2013 году заключила два контракта на поставку ЗРК KS-1: для ВС Туркменистана (KS-1C) и Мьянмы (KS-1A).