БПК «Адмирал Трибуц» ТОФ вышел в море для отработки второй курсовой задачи



Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"

Источник: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"Источник: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин

ЦАМТО, 6 февраля. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2).

В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, упражнения по постановке радиоэлектронных помех, борьбе за живучесть корабля на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также отработает ряд противодиверсионных мероприятий.

Во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации экипаж корвета осуществит совместные противолодочные действия – поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.

Курсовая задача К-2 – это подготовка корабля к использованию по предназначению, т. е. организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, к выполнению в море задачи по предназначению, а также ведению одиночного боя в различной оперативно-тактической обстановке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.