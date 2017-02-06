БПК «Адмирал Трибуц» ТОФ вышел в море для отработки второй курсовой задачи
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Большой противолодочный корабль "Адмирал Трибуц"
Источник: © ИТАР-ТАСС/ Владимир Саяпин
ЦАМТО, 6 февраля. Большой противолодочный корабль (БПК) «Адмирал Трибуц» Тихоокеанского флота (ТОФ) вышел в море для отработки элементов второй курсовой задачи (К-2).
В морских полигонах боевой подготовки флота экипаж корабля выполнит комплекс артиллерийских стрельб по береговым, воздушным и морским целям, упражнения по постановке радиоэлектронных помех, борьбе за живучесть корабля на ходу, прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также отработает ряд противодиверсионных мероприятий.
Во взаимодействии с корабельными вертолетами Ка-27 и Ка-27ПС морской авиации экипаж корвета осуществит совместные противолодочные действия – поиск, обнаружение и уничтожение подводной лодки условного противника с условным применением противолодочного оружия и отработает поисково-спасательные задачи.
Курсовая задача К-2 – это подготовка корабля к использованию по предназначению, т. е. организация боевого применения корабля, использования его вооружения. В ее рамках оценивается степень готовности экипажа и материальной части каждого корабля, катера, к выполнению в море задачи по предназначению, а также ведению одиночного боя в различной оперативно-тактической обстановке, сообщает пресс-служба Восточного военного округа.
06.02.2017
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