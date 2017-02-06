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«Коммерсант»: Минобороны РФ фактически лишило Спецстрой управленческих функций

07.02.2017 ЦАМТО 318 0
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Минобороны РФ
Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. МО РФ фактически лишило Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) управленческих функций. Отныне Спецстрою запрещено давать указания подведомственным ему ФГУПам без согласования с Минобороны, а самим ФГУПам нельзя вести с агентством даже переписку, пишет «Коммерсант».

Как отмечает газета, основные функции Спецстроя теперь взяли на себя департамент строительства и департамент имущественных отношений. Окончательно агентство будет ликвидировано к 1 июля.


О нововведениях в работе Спецстроя «Коммерсанту» рассказали несколько источников в центральном аппарате Минобороны РФ, а также топ-менеджеры компаний, работающих со Спецстроем на правах субподрядчиков. По их словам, примерно две недели назад агентство было отстранено от управления своими активами, большую часть которых составляют 18 ФГУПов. Об этом были уведомлены органы военного управления (главнокомандующие видами и командующие родами войск, командование пяти военных округов), а также все предприятия Спецстроя (в том числе управление капитального строительства N900 при агентстве) и директор агентства Александр Волосов.


Прямым подтверждением этой информации служит письмо Тимура Иванова, замминистра обороны по расквартированию, датированное 17 января («Коммерсант» ознакомился с его копией). Из документа следует, что руководителям всех ФГУПов и самого Спецстроя запрещено контактировать друг с другом без разрешения Минобороны.


Для непрерывности осуществления функций Спецстроя» начальники предприятий и самого агентства обязаны обращаться по всем вопросам напрямую в Минобороны, а документы на имя министра обороны Сергея Шойгу или его заместителя должны проходить через департамент строительства ведомства. Этот же департамент будет следить за выполнением контрактов предприятиями Спецстроя.


По данным «Коммерсанта», сейчас сотрудники Минобороны РФ проводят комплексный аудит предприятий Спецстроя, планируя завершить его в этом месяце: главный вопрос заключается в сумме долгов, которыми обременены ФГУПы.

06.02.2017
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Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Спецстрой России
Персоны
Шойгу Сергей

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