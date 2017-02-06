Американцы испытали картонный одноразовый беспилотник



БЛА APSARA

Источник: Otherlab БЛА APSARAИсточник: Otherlab

Американская компания Otherlab провела летные испытания нового картонного одноразового беспилотного летательного аппарата. Как пишет Aviation Week, испытания аппарата проводились сбросом с октокоптера. После сброса он точно планировал к заданной цели и плавно приземлялся. Испытания признали успешными.

В некоторых случаях во время спасательных или специальных операций бывает необходимо быстро доставить провизию или боеприпасы в определенную точку. При этом возможности отправить транспортную платформу обратно может и не представиться. Например, обратная отправка беспилотника из тыла противника может демаскировать позицию сил специальных операций.

Для решения этих задач несколько компаний занялись созданием дешевых одноразовых беспилотников, которые могли бы заниматься разведкой, доставкой небольших грузов или прорывом систем противовоздушной обороны противника. Разработчики рассматривают несколько вариантов от печатаемых на 3D-принтере аппаратов до бумажных самолетиков.

Компания Otherlab решила выполнить свой аппарат из картона. Разработка беспилотника ведется по заказу Агентства перспективных оборонных разработок, которому необходимы исчезающие одноразовые дроны для сил специальных операций. Новая разработка получила название APSARA (Aerial Platform Supporting Autonomous Resupply Actions, воздушная платформа для автономных операций снабжения).

Картонный аппарат является планером, не имеющим двигателей и выполненным по схеме «летающего крыла». Его корпус является полностью биоразлагаемым; во влажном климате он исчезает без следа в течение нескольких дней. Один аппарат способен перевозить грузы массой до килограмма на дальность до 150 километров. APSARA способен приземляться не далее десяти метров от цели.

Согласно одному из вариантов использования APSARA, предложенному разработчиками, несколько сотен таких беспилотников могут быть запущены с транспортного самолета для доставки лекарств в зоны бедствия. По оценке компании, учитывая дальность полета транспортника и дальность планирования беспилотников, несколько сотен APSARA могут доставить лекарства на территорию, площадью с американских штат Калифорния (423,9 тысячи квадратных километров).

В августе прошлого года Исследователи из Университета Карнеги-Меллон занялись разработкой полимеров, способных разрушаться до мономеров под воздействием электрического импульса. Такие полимеры планируется использовать в конструкции «исчезающих» парашютов, которые после доставки груза или бойца с самолета на землю будут очень быстро и практически бесследно разлагаться. Разработка новых полимеров также ведется по заказу Агентства перспективных оборонных разработок.

Василий Сычёв