Российские дальние бомбардировщики нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ в районе сирийского города Аль-Маядин
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Отрасли и сферы: Авиация + Глобальная безопасность, Авиация + Состояние и перспективы ОПК
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
ЦАМТО, 6 февраля. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над Ираном и Ираком, 3 февраля нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор).
Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ.
Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.
Истребительно-авиационное прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.
После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
06.02.2017
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