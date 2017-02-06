Российские дальние бомбардировщики нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ в районе сирийского города Аль-Маядин



Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС Дальний бомбардировщик Ту-22М3Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над Ираном и Ираком, 3 февраля нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор).

Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ.

Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.