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Российские дальние бомбардировщики нанесли групповой авиаудар по объектам ИГИЛ в районе сирийского города Аль-Маядин

07.02.2017 ЦАМТО 362 0
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Ту-22М3
Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Снимок с видео/управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС

ЦАМТО, 6 февраля. Дальние бомбардировщики Ту-22М3, взлетев с территории России и совершив перелет над Ираном и Ираком, 3 февраля нанесли групповой авиационный удар по объектам террористов в районе сирийского города Аль-Маядин (провинция Дейр-эз-Зор).

Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ.


Средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.


Истребительно-авиационное прикрытие самолетов Ту-22М3 осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.


После выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования, сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.

06.02.2017
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