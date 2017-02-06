Китай создал первые национальные камеры испытаний материалов во взрывоопасных средах



Компания China Aerospace Science and Industry

Источник: en.wikipedia.org Компания China Aerospace Science and IndustryИсточник: en.wikipedia.org

ПЕКИН, РИА Новости, Иван Булатов. Китай создал первые национальные камеры для испытания материалов во взрывоопасных средах, передает в пятницу агентство Синьхуа со ссылкой на Китайскую корпорацию аэрокосмической науки и техники (CASC).

Взрывоопасной средой называются активная смесь различных горючих веществ в форме газа, пыли или пара с воздухом при атмосферных явлениях, которые находятся в условиях, когда возможен взрыв.

"Создание камер для испытаний позволит проводить тесты продукции в таких отраслях, связанных с потенциально взрывоопасной средой, как создание ракет, самолетов, транспортных средств, в оборудовании шахт и создании газопроводов для жилых домов"

Как сообщили агентству Синьхуа в CASC, после создания национальных камер для испытаний Китаю больше нет необходимости использовать зарубежные технологии и продукцию для проведения необходимых испытаний в этой сфере. Создание камер для испытаний позволит проводить тесты продукции в таких отраслях, связанных с потенциально взрывоопасной средой, как создание ракет, самолетов, транспортных средств, в оборудовании шахт и создании газопроводов для жилых домов.

Проведение испытаний в китайских камерах испытаний позволит стране производить оборудование для работы во взрывоопасных средах, которое будет соответствовать требованиям, необходимым для их безопасной эксплуатации. Как отметил научный сотрудник CASC Дэн Жунъу, стандарты для испытаний будут объявлены позднее.