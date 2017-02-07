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Министр обороны Британии: НАТО должно защищать западную демократию от российского хакерства (The Guardian)

07.02.2017 InoPressa.ru 330 2
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Специалисты по кибербезопасности
Специалисты ВВС США по кибербезопасности
Источник: U.S. Air Force

НАТО должно начать борьбу в киберпространстве с российским хакерством, целью которого является подрыв демократии в США и Западной Европе, заявил британский министр обороны Майкл Фэллон. Об этом пишет The Guardian.


"В своих самых на данный момент критических заявлениях о России он обвинил ее в нападках на США, Францию, Голландию, Болгарию и Черногорию, которая должна стать полноправным членом НАТО в этом году", - говорится в статье.


Фэллон обвинил Россию в том, что она способствовала созданию эпохи ложной информации. "Сейчас мы видим страну, которая, сделав дезинформацию своим оружием, создала то, что сейчас мы можем считать эпохой "постправды". Составной частью этого является использование кибероружия с целью подрыва наиболее важной инфраструктуры и разрушение демократического механизма", - заявил британский министр.


По словам Фэллона, в прошлом году в России произошли качественные изменения, которые привели к росту кибератак. Он отметил: "Россия, очевидно, испытывает НАТО и Запад. Она стремится расширить свою сферу влияния, дестабилизировать страны и ослабить альянс. Она подрывает национальную безопасность многих союзников и международную систему, основанную на правилах".


"Следовательно, в наших и европейских интересах сохранять силу НАТО, сдерживать Россию и переубеждать ее идти по этому пути", - отметил Фэллон.


Существуют области, в которых Запад может сотрудничать с Россией и делает это, признал Фэллон. Однако, по его словам, Россия, решившая стать стратегическим соперником Запада, не может рассчитывать на отношения в обычном режиме.


"Отчасти наш ответ состоит в том, что НАТО и Запад должны делать больше, чтобы бороться с ложной реальностью, продвигаемой при помощи дезинформации в советском духе. Что бы другое мы ни делали в плане сдерживания и диалога, мы должны противостоять путинской "Правде" при помощи более быстрой истины... Мы должны бросить вызов таким службам сообщений, как RT", - сказал Фэллон.


Ивэн Макаскилл

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат InoPressa.ru
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Болгария
Великобритания
Нидерланды
Россия
США
Франция
Черногория
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NATO
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ИТ
Кибербезопасность

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  • Комментарии
Комментариев 2, отображено с 1 по 2
RU
Gur
414
№1
07.02.2017 12:14
Маргарите Симонян уважуха!
(британского министра обороны пронесло, ха!)
+2
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RU
gerrfrost
2394
№2
07.02.2017 14:02
Пусть дураков чаще в зеркале ищут.
Сегодняшняя новость из разных агентств:
Цитата, q

Спецслужбы ФРГ год искали следы русских хакеров и не нашли

Сотрудники Федеральной разведывательной службы и Федеральной службы защиты конституции Германии не выявили фактов, указывающих на то, что Россия пытается вмешиваться в политические процессы страны, прибегая к помощи хакеров, сообщает Suddeutsche Zeitung.

Расследование в отношении возможных хакерских атак из России продолжалось около года, однако его итоги опубликованы не будут, поскольку доказательств в документе нет, отметил собеседник издания. Он пояснил, что появление подобной информации в прессе лишь осложнило бы и без того напряженные отношения Берлина с Москвой, передает Newsru.com.

Впрочем, как отмечает популярная газета ФРГ, немецкие спецслужбы продолжат пристально следить за фактами российского влияния. Так, особое внимание будет уделено СМИ с "конфронтационным" курсом, чья направленность характеризуется как "враждебная". По данным журналистов, речь идет о телеканале Russia Today и агентстве Sputnik.
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