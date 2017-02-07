В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"

madmat 8509

№13 07.02.2017 14:43 ankh-andrej сообщ. №12 Цитата, Вас же просят конкретно привести пример оскорбления Обамы журналистом нашей телекомпании.

Да их кучи! Вы думаете я буду лопатить 8 лет пропаганды? Ну вот лёгкий поиск в инете



Цитата, q Экс-посол США в России Макфол сообщил, что Обама не хочет встречаться с Путиным из-за оскорблений в российских СМИ

Майкл Макфол опубликовал кадр из программы "Вести недели" на канале "Россия 1", на котором президента США Обаму сравнили с лидером "Исламского государства" Абу Бакром аль-Багдади.

опять не оскорбление? Жирик - не оскорбляет, Захарова, на завая всю команду преступниками не оскорбляет, РТ, якобы нашедшее в американском мухосранске липового пенсионера не оскорбляет... Т.е. скажи тот журналист "а вот дядя Джо из Омахи утверждает что путин - убийца" это было бы тоже не оскорбление? Да я Вас умоляю... не хочу я ввязываться в эту демагогию.

оскорбляли тут оскорбляют и оскорбляь будут(ну если команда ФАС в СМИП поступит. Так что данная шумиха просто отвлечь внимание электората от других вопросов... Ну, как не странно и не обидно, эта дешёвая уловка тут хорошо работает (((



то что киселёв трепался что Обама размахивает руками как в джунглях это тоже не оскорбление?(извините, искать нет желания. кому надо найдёт сам). Совсем не расистское? Чего тогда все тут орали когда выбросили на футбольное поле как-то чернокожему футболисту банан?

И это только про конкретного Обаму.. Что будет если собирать про других лидеров и политиков?



Ну дело Ваше. Не оскорбление так не оскорбление... нэхай будэ так ))).

Я по теме сказал всё...



ankh-andrej сообщ. №14 Цитата, Цитата, q



"а вот дядя Джо из Омахи утверждает что путин - убийца" это было бы тоже не оскорбление?



Нет. Аааа .... ну тогда понятно. Тогда когда я захочу оскорбить кого-то всегда буду говорить: "А вот мой сосед по даче считает что Вы полный му...ак" ))) ... только вот боюсь что 99% населения земли это сочтут именно оскорблением )



ankh-andrej сообщ. №14 Цитата, Нет. Потому что это не является утверждением от первого лица. ... думаю что только потому что у них журналистика на пару порядков честнее. и не придумывают "Вась Пупкиных из Муходрижева" ))). Да их кучи! Вы думаете я буду лопатить 8 лет пропаганды? Ну вот лёгкий поиск в инетеопять не оскорбление? Жирик - не оскорбляет, Захарова, на завая всю команду преступниками не оскорбляет, РТ, якобы нашедшее в американском мухосранске липового пенсионера не оскорбляет... Т.е. скажи тот журналист "а вот дядя Джо из Омахи утверждает что путин - убийца" это было бы тоже не оскорбление? Да я Вас умоляю... не хочу я ввязываться в эту демагогию.оскорбляли тут оскорбляют и оскорбляь будут(ну если команда ФАС в СМИП поступит. Так что данная шумиха просто отвлечь внимание электората от других вопросов... Ну, как не странно и не обидно, эта дешёвая уловка тут хорошо работает (((то что киселёв трепался что Обама размахивает руками как в джунглях это тоже не оскорбление?(извините, искать нет желания. кому надо найдёт сам). Совсем не расистское? Чего тогда все тут орали когда выбросили на футбольное поле как-то чернокожему футболисту банан?И это только про конкретного Обаму.. Что будет если собирать про других лидеров и политиков?Ну дело Ваше. Не оскорбление так не оскорбление... нэхай будэ так ))).Я по теме сказал всё...Аааа .... ну тогда понятно. Тогда когда я захочу оскорбить кого-то всегда буду говорить: "А вот мой сосед по даче считает что" ))) ... только вот боюсь что 99% населения земли это сочтут именно оскорблением )... думаю что только потому что у них журналистика на пару порядков честнее. и не придумывают "Вась Пупкиных из Муходрижева" ))).