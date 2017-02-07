В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Дмитрий Песков
Источник: mag-union.ru
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Кремль считает недопустимыми и оскорбительными высказывания журналиста американской телекомпании Fox News в адрес президента России Владимира Путина и рассчитывает получить извинения, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп во время интервью журналисту Fox News Биллу О'Рейли рассказал об уважении к российскому президенту. О'Рейли напомнил Трампу об обвинениях, которые Запад выдвигал в адрес Москвы, и назвал российского лидера "убийцей". "А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" - сказал в ответ на это Трамп, подчеркнув, что Соединенным Штатам "лучше ладить с Россией, чем наоборот".
"Мы считаем подобные слова со стороны корреспондента телекомпании Fox News недопустимыми, оскорбительными. И, честно говоря, конечно, предпочли бы получить извинения в адрес президента от такой уважаемой телекомпании", - заявил Песков журналистам, комментируя вопрос о реакции Трампа на обвинения в адрес Путина со стороны журналиста.
При этом ответ Трампа пресс-секретарь главы государства комментировать не стал. "Что касается заявлений президента США, то в данном случае я бы оставил без комментариев", - подчеркнул он.
06.02.2017
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ankh-andrej
723
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№1
07.02.2017 10:51
Сегодня журналист в язвительной форме сказал, что не намерен приносить извинения. Ну и какие наши шаги будут дальше?
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Андрей_К
2811
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№4
07.02.2017 12:35
Давно надо было сделать механизм по защите от подобных выпадов.
База данных и судебные иски.
Все пострадавшие от оскорблений от санкций или от другой формы дискриминации (например спортсмены лишенные олимпиады) могут подавать в суд.
И не надо ждать милостей от
Наш суд вменяет с издательства (или МОК или правительства США или другой организации) крупный штраф - если оно не платит - то штраф автоматически переносится на страну регистрации - если страна не платит, то взыскать сумму принудительно.
Как можно взыскать ,например с США или с Германии, штраф, который они не признают?
Да с импортных товаров - сделать специальную пошлину.
Причем эта пошлина не торговая а по постановлению суда - т.е. к ВТО отношения не имеет.
Все товары данной страны облагаются доп. пошлиной пока не будет погашена сумма штрафа.
Так можно "режим ответных санкций" (т.е. пошлины на импорт) держать вечно - пострадавших ,когда начнут платить, найдется море.
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madmat
8509
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№5
07.02.2017 12:46
Цитата, ankh-andrej сообщ. №1
Сегодня журналист в язвительной форме сказал, что не намерен приносить извинения. Ну и какие наши шаги будут дальше?
Он лучше бы собрал все оскорбления от всяких RT и подобных в адрес Обамы или какого другого их президента и предъявил бы трёхтомник ))). Там один Жириновский на 5-ти томник потянет ))).
Вот бы пригодилась русская поговорка про " неча на зеркало пинять коль рожа крива " )))
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Conqueror
828
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№6
07.02.2017 13:38
Он лучше бы собрал все оскорбления от всяких RT и подобных в адрес Обамы
А РТ оскорблял Обаму?
Там один Жириновский на 5-ти томник потянет ))).
Вот и пусть предъявят Жириновскому.
Вот бы пригодилась русская поговорка про " неча на зеркало пинять коль рожа крива " )))
Надпись на чьей-то машине сравнивать со словами журналиста на телевидении! Оригинально. Ну можно, если разницы в упор не видеть.
Эта поговорка, немного в другом виде, кстати прозвучала из уст Трампа. Любопытно, главные убийцы в мире сегодня это США, но дико возмутились словами Трампа.
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ash
3021
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№7
07.02.2017 13:56
Цитата, q
"А что вы думаете? Наша страна такая уж невинная?" - сказал в ответ на это ТрампТрамп мне анекдот напомнил:
Цитата, q
Голодный 1947 год. Стоит мужик в очереди за хлебом и ругается:Трамп вроде бы тоже главнокомандующий. А посему потенциальный "убийца".
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Conqueror
828
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№8
07.02.2017 14:02
Цитата, ash сообщ. №7
Трамп вроде бы тоже главнокомандующий. А посему потенциальный "убийца".
Почему потенциальный? США же продолжают операции на БВ. Навряд ли неделя у них неурожайная была? Так что такой же убийца.
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madmat
8509
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№9
07.02.2017 14:13
Цитата, Conqueror сообщ. №6
Вот и пусть предъявят Жириновскому.так а по какому тогда поводу скулёж? Ну назвал и назал. Мы называем, нас называют.... как это часто не совпадает... Что, указали на самую важную для страны проблему? Как какой-то журналистик что-то там такое сказал... да я думаю такие журналисты говорят подобное примерно 1000 раз в сутки по всему миру. Но вот же надо чем -то отвлечь внимание электората ))) Ну да... "достойный" повод ))) пипл хавает )))
Цитата, Conqueror сообщ. №6
А РТ оскорблял Обаму?
Да причём тут конкретное РТ? Я эти помойку не смотрел и не смотреть буду. Но минутное ковыряние в гугле даёт:
RT: "66-летний пенсионер из Техаса Джеймс Дункан, с которым пообщался RT, выразил своё согласие с выводами исследовательского центра и назвал администрацию Обамы «национальным позором»."
В переводе на русский - "Вася Пупкин из деревни Мухадрищево заявил телеканалу...". и не важно что никто никогда не найдёт этого Васю Пупкина...
Особенно если учесть что пенсионный возраст у американцев наступает В 67 лет... Понимаете, нет? Как Вашим сознанием незадорого манипулируют. Так что РТ, Захарова, Жириновский, Вася Пупкин и все остальные это одно целое... Просто РТ как квинтэссенция этого паноптикума.
Ну или Захарова: "Как передает ТАСС, Захарова добавила, что с "моральной точки" зрения команда Обамы совершила "преступление""
... так что захотите увидеть, просто раскройте глаза. Не захотите - так не задавайте вопросов ответы на которые не хотите слышать...
-----------
Цитата, ankh-andrej сообщ. №10
Ну к примеру лишить аккредитации в России всех журналистов телекомпании Фокс Ньюс для начала.Думаю ответными мерами, по тем же самым обвинениям, аккредитации там лишатся все наши проправительственные(т.е. все 100%) каналы )))
Лучше совершить крестный ход вокруг Исаакия, предать журналиста анафеме и забыть ))). Собаки(журналисты) много чего лают по всему свету )))
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ankh-andrej
723
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№10
07.02.2017 14:13
Цитата, q
Ну какие нужны шаги?Ну к примеру лишить аккредитации в России всех журналистов телекомпании Фокс Ньюс для начала. А если оставить без ответа, то и обращать внимание на это не надо было с самого начала. А тут как то некрасиво получается. Типа: "А ну ка повтори чего сказал". Ну вот и повторили с издёвкой.
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ash
3021
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№11
07.02.2017 14:20
Просто РТ как квинтэссенция этого паноптикума.The New York Times, CNN, BBC, О'Рейли, г-н мадмат - квинтэссенция паноптикума из другого лагеря.
Самое "смешное", что тот кого называли самым неадекватным кандидатом в президенты США ответил вполне себе адекватно.
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ankh-andrej
723
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№12
07.02.2017 14:20
Цитата, q
Да причём тут конкретное РТ? Я эти помойку не смотрел и не смотреть буду. Но минутное ковыряние в гугле даёт:Вас же просят конкретно привести пример оскорбления Обамы журналистом нашей телекомпании. Лично я не припомню прямого оскорбления, как в данном конкретном случае. Всё что вы указываете на примере с Захаровой, таковыми не являются.
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madmat
8509
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№13
07.02.2017 14:43
Цитата, ankh-andrej сообщ. №12
Вас же просят конкретно привести пример оскорбления Обамы журналистом нашей телекомпании.
Да их кучи! Вы думаете я буду лопатить 8 лет пропаганды? Ну вот лёгкий поиск в инете
Цитата, q
Экс-посол США в России Макфол сообщил, что Обама не хочет встречаться с Путиным из-за оскорблений в российских СМИ
опять не оскорбление? Жирик - не оскорбляет, Захарова, на завая всю команду преступниками не оскорбляет, РТ, якобы нашедшее в американском мухосранске липового пенсионера не оскорбляет... Т.е. скажи тот журналист "а вот дядя Джо из Омахи утверждает что путин - убийца" это было бы тоже не оскорбление? Да я Вас умоляю... не хочу я ввязываться в эту демагогию.
оскорбляли тут оскорбляют и оскорбляь будут(ну если команда ФАС в СМИП поступит. Так что данная шумиха просто отвлечь внимание электората от других вопросов... Ну, как не странно и не обидно, эта дешёвая уловка тут хорошо работает (((
то что киселёв трепался что Обама размахивает руками как в джунглях это тоже не оскорбление?(извините, искать нет желания. кому надо найдёт сам). Совсем не расистское? Чего тогда все тут орали когда выбросили на футбольное поле как-то чернокожему футболисту банан?
И это только про конкретного Обаму.. Что будет если собирать про других лидеров и политиков?
Ну дело Ваше. Не оскорбление так не оскорбление... нэхай будэ так ))).
Я по теме сказал всё...
Цитата, ankh-andrej сообщ. №14
Цитата, qАааа .... ну тогда понятно. Тогда когда я захочу оскорбить кого-то всегда буду говорить: "А вот мой сосед по даче считает что Вы полный му...ак" ))) ... только вот боюсь что 99% населения земли это сочтут именно оскорблением )
Цитата, ankh-andrej сообщ. №14
Нет. Потому что это не является утверждением от первого лица.... думаю что только потому что у них журналистика на пару порядков честнее. и не придумывают "Вась Пупкиных из Муходрижева" ))).
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ankh-andrej
723
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№14
07.02.2017 14:51
Цитата, q
"а вот дядя Джо из Омахи утверждает что путин - убийца" это было бы тоже не оскорбление?Нет. Потому что это не является утверждением, и не от первого лица.
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Hazzard
6599
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№15
07.02.2017 15:35
"А вот мой сосед по даче считает что Вы полный му...ак" )))
Дело прекратить, Орешкина освободить, впредь моих портретов в кабаках не вешать, передать Орешкину, что я на него тоже плевал(с). И совсем другое дело, прямое утверждение от первого лица.
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Makc
279
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№16
07.02.2017 15:42
думаю что только потому что у них журналистика на пару порядков честнее
Больше чем в СМИ штатов и Соединённого Королевства врут только в Северной Корее И Украине.
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mr.kruzenshtern
1251
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№17
07.02.2017 16:00
думаю что только потому что у них журналистика на пару порядков честнее.Вы разделом не ошиблись? Это надо в "юмор".
Я не хочу сказать, что у нас прям журналистика суперчестная. Журналистика везде одинаково-продажная, просто где-то более лживая, а где-то - менее. RT в этом отношении вполне на уровне ведущих американских СМИ - во всех смыслах...
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mr.kruzenshtern
1251
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№18
07.02.2017 16:09
А посты madmat - это просто хрестоматийный образчик передергивания и манипуляции. Прямо на стену и в рамочку. Неполживый вы наш, честь и совесть форума ВПК.
RT: "66-летний пенсионер из Техаса Джеймс Дункан, с которым пообщался RT, выразил своё согласие с выводами исследовательского центра и назвал администрацию Обамы «национальным позором»."Вот прямо подошел корреспондент к пенсионеру, а тот ему - давай Обаму ругать.
Находим оригинал. О, чудо:
Цитата, q
Американцы назвали самые радостные и разочаровывающие моменты для США в 2016 году. Результаты опроса жителей страны были опубликованы на сайте исследовательского центра Pew Research. Респонденты разочарованы президентством Барака Обамы, участием страны в военных конфликтах в Ираке и Афганистане, убийствами в школах и легализацией однополых браков. Чувство гордости за Америку они испытали, наблюдая решительные действия правительства в ответ на теракты 11 сентября, а в 2016 году обрадовались запрету на строительство нефтепровода в штате Северная Дакота. Жители из Техаса, Калифорнии и Алабамы прокомментировали RT результаты опроса и рассказали о своих впечатлениях о событиях в 2016 году.и дальше
Цитата, q
66-летний пенсионер из Техаса Джеймс Дункан, с которым пообщался RT, выразил своё согласие с выводами исследовательского центра и назвал администрацию Обамы «национальным позором».Все наврала RT, ага. Неполживец.
Более того, учитывая реалии США, я уверен, что раз есть возраст и имя-фамилия, значит, у RT есть и запись интервью, и согласие респондента.
и не важно что никто никогда не найдёт этого Васю Пупкина...
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+8Сообщить модератору
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Корректор
2177
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№19
07.02.2017 16:14
Цитата, mr.kruzenshtern сообщ. №18
Неполживый вы наш, честь и совесть форума ВПК.И вот что интересно, начинал с критики СССР и экономики России. И вот оно как получается теперь.
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mr.kruzenshtern
1251
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№20
07.02.2017 16:22
Цитата, Hazzard сообщ. №15
И совсем другое дело, прямое утверждение от первого лица.Вы видите разницу? Странно. А madmat не видит. И наверняка приведет сейчас нам всем примеры прямых утверждений, оскорбляющих Обаму, Меркель, Порошенко, Оланда и т.д. Чтобы прям вот Захарова заявила "Но ведь Порошенко - убийца". Или чтобы, скажем, Соловьев в разговоре с Путиным на Первом национальном канале "Но ведь обама - обезьяна!" Правда же, у нас каждый день такое показывает? Мордор ведь?
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Peter Tsk
4005
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№21
07.02.2017 17:47
надеюсь madmat флажок свой на британский поменял не для дешёвого понта или демонстрации своих предпочтений/устремлений/мечт и наконец-то воссоединился со своей дочерью. Так рьяно (ты ему слово, он тебе
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1962
1764
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№22
07.02.2017 17:52
Комментарии Пескова этих моральных лицемеров лишь провоцируют их как собак за забором, более заливисто лаять. Вспомните пресловутый шарли и поговорку. Не трожь г... - вонять не будет. Достаточно лишить эти агентства аккредитации и то непублично. Лично за отсутствие реакции самого Путина на нападки на него лишь добавляет уважение к нему именно за это. Хотя конечно "свобода слова" может довести и не до таких оскорблений. Может быть американским СМИ взять пример с Украины и на первых полосах разместить "Путин х....о Ла ла ла и т.д. А че? Свобода слова. Жена Трампа проститутка, сын - Даун, сам Трамп - насильник-извращенец. И по фиг что он избранный президент твоей страны и оскорбляя его, ты оскорбляешь его избирателей. Я говорю именно об оскорблении. Не о критике. Жесть.
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NANOBOT
830
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№23
07.02.2017 18:17
Правильный перевод: журналист назвал Путина убивцем. Трамп поинтересовался, откуда он так хорошо знает древнерусское прозвище мужчин (больше 25 см), пообещал подарить кондом и призвал всех политических журналистов быть социально ответственнее.
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Воин3Dдоп
367
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№24
07.02.2017 18:17
Цитата, qС учетом того, что американцы ИГИЛ создали и долгое время успешно патронировали, на что обижаться? Миньен стал похож на своего сюзерена. Журналисты лишь узрели истинный лик Сатаны: Ликом черен и прекрасен )))
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