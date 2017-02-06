Отношения между Россией и Венесуэлой находятся на подъеме, заявил Лавров
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Сергей Лавров
Источник: arm-ros.narod2.ru
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Отношения РФ и Венесуэлы находятся на подъеме, заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с главой МИД Венесуэлы Делси Родригес.
"У нас отношения находятся на подъеме, регулярно доверительно общаются президенты, работает комиссия высокого уровня, которая рассматривает весь комплекс многогранного экономического и торгово-инвестиционного сотрудничества России и Венесуэлы. Все это имеет важное значение с учетом тех неблагоприятных тенденций в мировой экономике, которые являются главной причиной понижения нашего товарооборота. И одновременно эта работа сочетается с нашими активными совместными усилиями вместе с целым рядом других стран ОПЕК и не входящих в ОПЕК, которые во многом благодаря инициативе президента (Венесуэлы Николаса) Мадуро налаживают координацию на мировых рынках углеводородов", - сказал Лавров.
Глава российского внешнеполитического ведомства также отметил, что у РФ и Венесуэлы развиваются связи с гуманитарной и образовательной сферах.
"Конечно, мы ценим искреннюю поддержку России в углублении нашего сотрудничества с Сообществом Латиноамериканских и Карибских стран, и в целом с интеграционными объединениями на вашем континенте", - добавил Лавров.
В свою очередь, глава МИД Венесуэлы отметила, что руководство страны выражает "особую личную благодарность за поддержку Россией Венесуэлы". "Россия - глобальный игрок, который поддерживает стабильность во всем мире. И это позволяет нам поддерживать тесное сотрудничество в многосторонней сфере", - добавила она.
06.02.2017
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