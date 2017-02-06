AP: Белый дом расследовал «вторжение» Польши в Белоруссию
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
|
Дональд Трамп
Источник: Vox
Агентство национальной безопасности США запрашивало у национальной разведки информацию о якобы имевшем место вторжении Польши в Белоруссию, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.
«Советники по национальной безопасности подали запрос на расследование вторжения Польши в Белоруссию. Удивительный запрос, так как доказательства этому практически не существует», — пишет издание.
Отмечается, что Польша выражала обеспокоенность политикой президента США Дональд Трамп в отношении России.
Ранее сообщалось, что Дональд Трамп принял приглашение посетить Польшу.
06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
- В новости упоминаются
- Похожие новости
07.02.2017 Пентагон: нелетающие самолеты и неучтенные удары
07.02.2017 Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
07.02.2017 Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
07.02.2017 В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
07.02.2017 WSJ: администрация Трампа может сделать приоритетом вывод на орбиту космической станции
07.02.2017 WSJ: Белый дом планирует «вбить клин» между Россией и Ираном
06.02.2017 Маккейн призвал США поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы
06.02.2017 THAAD-ER против российских и китайских "гиперзвуков"