AP: Белый дом расследовал «вторжение» Польши в Белоруссию



Дональд Трамп

Источник: Vox Дональд ТрампИсточник: Vox

Агентство национальной безопасности США запрашивало у национальной разведки информацию о якобы имевшем место вторжении Польши в Белоруссию, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Советники по национальной безопасности подали запрос на расследование вторжения Польши в Белоруссию. Удивительный запрос, так как доказательства этому практически не существует», — пишет издание.

Отмечается, что Польша выражала обеспокоенность политикой президента США Дональд Трамп в отношении России.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп принял приглашение посетить Польшу.