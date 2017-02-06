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AP: Белый дом расследовал «вторжение» Польши в Белоруссию

07.02.2017 Газета.ru 572 0
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Дональд Трамп
Дональд Трамп
Источник: Vox

Агентство национальной безопасности США запрашивало у национальной разведки информацию о якобы имевшем место вторжении Польши в Белоруссию, передает Associated Press со ссылкой на высокопоставленных американских чиновников.

«Советники по национальной безопасности подали запрос на расследование вторжения Польши в Белоруссию. Удивительный запрос, так как доказательства этому практически не существует», — пишет издание.

Отмечается, что Польша выражала обеспокоенность политикой президента США Дональд Трамп в отношении России.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп принял приглашение посетить Польшу.

06.02.2017
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Страны
Белоруссия
Польша
Россия
США
Персоны
Трамп Дональд

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