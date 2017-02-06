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В Кронштадте откроют филиал парка "Патриот"

07.02.2017 РИА Новости 219 0
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Парк "Патриот"
Парк "Патриот"
Источник: МО РФ

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Военно-морской сектор подмосковного Военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил (ВС) РФ "Патриот" откроется в Кронштадте, сообщил журналистам в понедельник начальник пресс-службы ЗВО полковник Игорь Мугинов.

"Военно-патриотический парк культуры и отдыха ВС РФ "Патриот", расположенный в Подмосковье, откроет военно-морской сектор в Кронштадте. На площадях Кронштадтского адмиралтейства создадут зоны береговых войск, морской пехоты, поисковых и аварийно-спасательных сил, подводных и противодиверсионных сил и средств", - сказал Мугинов.

По его информации, в Кронштадте планируется также открыть многофункциональные тренажерные комплексы двойного назначения, использование которых будет возможно как для развития туристической отрасли, так и для проведения мероприятий боевой подготовки, военно-патриотического воспитания допризывной молодежи.

"На территории форта Кроншлот планируется организовать презентации передовых инновационных технологий, разместить школу юнг, водолазный комплекс, яхт-клуб и шлюпочную базу. Также представится возможность создания постоянно действующих выставок предприятий военно-промышленного комплекса", - отметил представитель ЗВО.

"Кронштадтский филиал парка "Патриот" станет символом морской славы и будет способствовать повышению боевой готовности флотских подразделений, внедрению современных образцов вооружения, военной и специальной техники, развитию военно-патриотического воспитания и демонстрировать мощь современного Военно-морского флота России", - заключил Мугинов.

В городе воинской славы Кронштадте находится более 300 памятников истории, культуры, архитектуры, техники, уникальные гидротехнические и фортификационные сооружения.

06.02.2017
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Россия

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