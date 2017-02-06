Представители ВДВ РФ обсудят с коллегами в Минске военное сотрудничество
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
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Военнослужащие ВДВ РФ
Источник: sdrvdv.ru
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России отправилась с официальным визитом в Минск, где с белорусскими коллегами обсудит двустороннее военное сотрудничество и согласует план совместных мероприятий, сообщили в понедельник в Минобороны России.
"В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества. На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года", - говорится в сообщении.
Визит продлится до 9 февраля.
В 2017 году запланированы более 40 мероприятий в рамках реализации военного сотрудничества между ВДВ России и ССО Белоруссии. Всего за этот год в различных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами России будут задействованы около 1 тысячи российских десантников.
06.02.2017
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