Представители ВДВ РФ обсудят с коллегами в Минске военное сотрудничество



Военнослужащие ВДВ РФ

Источник: sdrvdv.ru Военнослужащие ВДВ РФИсточник: sdrvdv.ru

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России отправилась с официальным визитом в Минск, где с белорусскими коллегами обсудит двустороннее военное сотрудничество и согласует план совместных мероприятий, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества. На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года", - говорится в сообщении.

Визит продлится до 9 февраля.

В 2017 году запланированы более 40 мероприятий в рамках реализации военного сотрудничества между ВДВ России и ССО Белоруссии. Всего за этот год в различных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами России будут задействованы около 1 тысячи российских десантников.