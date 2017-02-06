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Представители ВДВ РФ обсудят с коллегами в Минске военное сотрудничество

07.02.2017 РИА Новости 181 0
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ВДВ РФ
Военнослужащие ВДВ РФ
Источник: sdrvdv.ru

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Делегация Воздушно-десантных войск (ВДВ) России отправилась с официальным визитом в Минск, где с белорусскими коллегами обсудит двустороннее военное сотрудничество и согласует план совместных мероприятий, сообщили в понедельник в Минобороны России.

"В ходе рабочей встречи представители ВДВ России и сил специальных операций вооруженных сил Белоруссии (ССО ВС РБ) обсудят вопросы двустороннего военного сотрудничества. На переговорах планируется согласовать сроки, порядок и условия проведения совместных мероприятий в первом полугодии 2017 года", - говорится в сообщении.

Визит продлится до 9 февраля.

В 2017 году запланированы более 40 мероприятий в рамках реализации военного сотрудничества между ВДВ России и ССО Белоруссии. Всего за этот год в различных учениях с подразделениями армий вооруженных сил зарубежных государств за пределами России будут задействованы около 1 тысячи российских десантников.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ

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