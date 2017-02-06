Ъ: Минобороны отстранило Спецстрой от управления активами



Здание Министерства обороны РФ

Источник: © Сергей Карпов/ТАСС Здание Министерства обороны РФИсточник: © Сергей Карпов/ТАСС

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Министерство обороны РФ отстранило Федеральное агентство по специальному строительству (Спецстрой) от управления активами, пишет в понедельник газета "Коммерсант" со ссылкой на источники в центральном аппарате МО РФ.

"Примерно две недели назад агентство было отстранено от управления своими активами, большую часть которых составляют 18 федеральных государственных унитарных предприятий (ФГУПов). Об этом были уведомлены органы военного управления, а также все предприятия Спецстроя и директор агентства Александр Волосов", - пишет издание со ссылкой на источники.

Издание также ссылается на письмо замминистра обороны по расквартированию Тимура Иванова, которое запрещает руководителям ФГУПов и Спецстроя контактировать друг с другом без разрешения Минобороны.

"Переписку по всем вопросам деятельности со Спецстроем не осуществлять, Спецстрою указаний руководителям организаций без согласования с Минобороны не направлять", - цитирует "Коммерсант" текст письма.

По данным газеты, сотрудники МО РФ в настоящее время проводят аудит предприятий Спецстроя. Основной вопрос - это сумма долгов ФГУПов.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упразднении Спецстроя в конце 2016 года. Ликвидация агентства должна завершиться к 1 июля 2017 года. Ранее о решении ликвидировать агентство рассказал министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, в состав Вооруженных сил войдут восемь федеральных государственных унитарных предприятий, которые строят только спецобъекты оборонного ведомства. Это позволит избавиться от посредников при выполнении госконтрактов и сократить численность управленческого персонала вдвое, отметил Шойгу.

По словам вице-премьера Дмитрия Рогозина, ликвидация Спецстроя связана с многочисленными злоупотреблениями при строительстве космодрома "Восточный". Из-за хищений средств при возведении космодрома заведено более 20 уголовных дел, фигурантами которых стали несколько руководителей подразделений Спецстроя.