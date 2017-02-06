Под Тверью пусковые установки "Тополь" начали маневры на учениях



РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру" РТ-2ПМ "Тополь" на шасси МАЗ-7917. Фото Мити Алешковского, "Лента.ру"

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Пусковые установки ракетных комплексов "Тополь" начали маневры на учениях в самой западной дивизии российских Ракетных войск стратегического назначения в Тверской области, отражая нападения диверсионно-разведывательных групп и противодействуя воздушному и наземному условному противнику, сообщает Минобороны России.

"Крупногабаритная техника покидает специальные сооружения и приступает к интенсивным манёврам как днём, так и ночью. Особое внимание уделяется вопросам противодействия воздушному и наземному противнику, отражения нападений диверсионно-разведывательных групп, сохранения боеспособности и выполнения боевых задач в сложных условиях обстановки", - говорится в сообщении.

"Перемещения групп условного "противника" обнаружили на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка. Это позволило подразделениям охраны изменить тактику действий по блокированию и отражению имитационных групп… Одной из самых приоритетных задач станет отработка широкого перечня вопросов по поиску, блокированию и уничтожению условных диверсионно-разведывательных формирований в ночное время", - сообщает министерство.

Расчеты комплексов также потренируются в смене полевых позиций и рассредоточении ракетных дивизионов с преодолением участков условно зараженной местности.

В учениях под Тверью примут участие около 200 новобранцев, прошедших программу общевойсковой подготовки, учения РВСН проходят в Новосибирском ракетном соединении и Алтайском крае, заключили в Минобороны.