В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
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Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Межвидовые командно-штабные учения по противодействию "террористам" начались в Восточном военном округе (ВВО), в них участвуют более 2 тысяч военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.
По его словам, основная фаза учений пройдет на территории Сахалинской области. Он добавил, что помимо общевойскового соединения ВВО в учении задействованы вертолеты армейской авиации авиабазы ВВО и подразделение ВДВ.
"Особое внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия между силовыми ведомствами Сахалинской области в ходе проведения специальной операции. Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ", - сказал Гордеев.
Учения продлятся до 11 февраля, в них примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники, заключил он.
06.02.2017
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Восход
12543
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№1
07.02.2017 01:02
Цитата, q
Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШПравильно, надо отрабатывать массированные высадки с вертолетов. Особенно ночные.
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Сергей-82
8358
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№2
07.02.2017 06:50
Цитата, Восход сообщ. №1
Правильно, надо отрабатывать массированные высадки с вертолетов. Особенно ночные.Согласен,где бы еще вертолетов набрать ,США в 1991 году в Ираке несколько раз проводили высадку с вертолетов 1000-2000 солдат ВДК.
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Восход
12543
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№3
07.02.2017 06:57
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Согласен,где бы еще вертолетов набрать ,США в 1991 году в Ираке несколько раз проводили высадку с вертолетов 1000-2000 солдат ВДК.Ну во-первых транспортно-боевых вертолетов в принципе не должно быть мало. ИМХО я оцениваю потребность ВВС примерно в 500 машин (многоцелевой ударно-транспортный вертолет, средство практически универсальное и поэтому представляет хорошую основу для долговременных "инвестиций") .
Во-вторых один вертолет от заката до рассвета может по меньшей мере дважды смотаться за линию фронта, тем самым забросив две группы.
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Сергей-82
8358
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№4
07.02.2017 07:00
Цитата, Восход сообщ. №3
ИМХО я оцениваю потребность примерно в 500 машин.Мало Восход,краине мало в СССР при ОДШБ было по 120 вертолетов 80 Ми-8,20 Ми-6 и 20 Ми-24,а в бригаде было 3000 чел,у США в 101 дивизии более 400 вертолетов.
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Восход
12543
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№5
07.02.2017 07:05
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Мало Восход,краине мало в СССР при ОДШБ было по 120 вертолетов 80 Ми-8,20 Ми-6 и 20 Ми-24,а в бригаде было 3000 чел,у США в 101 дивизии более 400 вертолетов.Сейчас и этого нет (в смысле 500 транспортно-боевых, не считая санитарных и прочих специальных).
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Сергей-82
8358
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№6
07.02.2017 11:04
Цитата, Восход сообщ. №5Да к сожалению нет,от силы 300-350 ед.Ну если судить по планам 10 вертолетных полков и 4 бригады,то должно 1000 ед набраться ( 500-600 транспортных).Мало крайне мало,у США в СВ около 4000 вертолетов,в КМП около 400 вертолетов и около 250 Оспри,даже учитывая что наши СВ меньше,все равно надо иметь 1500-2000 вертолетов.
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Восход
12543
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№7
07.02.2017 13:05
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Да к сожалению нет,от силы 300-350 ед
Заказано 132 Ми-8АМТШ и 140 Ми-8МТВ-5. Кстати чем они отличаются друг от друга?
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Ну если судить по планам 10 вертолетных полков и 4 бригады,то должно 1000 ед набраться ( 500-600 транспортных)
Полки смешанные? Ударных тоже немного. Современных ударных. Тогда уже 50/50
500 транспортно-боевых (Ми-8АМТШ/МТВ-5) и 500 ударных (Ми-28 и Ка-52).
Вертолеты грозная сила, особенно при грамотном их использовании.
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Сергей-82
8358
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№8
07.02.2017 13:31
132 Ми-8АМТШ и 140 Ми-8МТВ-5.Может еще закужут,арктические идут вроде отдельно,да и вполне могут увеличить заказ.
Кстати чем они отличаются друг от друга?АМТШ http://www.airwar.ru/enc/ah/mi8atmsh.html как понимаю у АМТШ полный набор оружия как у Ми-35М .А это Ми-8МТВ-5 http://www.airwar.ru/enc/uh/mi8mtv5.html
Полки смешанные?Как понимаю да.
Современных ударных.Ну что там по заказам Ми-28 и его версии 97+24,Ка-52 32+140 ед Ми-35=49,но т.к прошлый год все еще поставляли,думаю еще заказаны.
Вертолеты грозная сила, особенно при грамотном их использованииСогласен,только не мешало бы передать вертолеты из ВВС в СВ,как было раньше и как есть к примеру у США.
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Восход
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№9
07.02.2017 14:02
Может еще закужут,арктические идут вроде отдельно,да и вполне могут увеличить заказ.На Ми-8АМТШ не мешало бы увеличить. А арктические куда пойдут? В какие полки и бригады с каким местом дислокации?
у АМТШ полный набор оружия как у Ми-35М
Ми-35=49Ми-35 себя оправдали по соотношению: боевые возможности/стоимость? Живучесть Ми-8АМТШ действительно сопоставима с живучестью Ми-35? Или это маркетинговый ход?
Ну что там по заказам Ми-28 и его версии 97+24,Ка-52 32+140 ед Ми-35=49,но т.к прошлый год все еще поставляли,думаю еще заказаныМало. Вот этого действительно мало. По-хорошему нужно 250 Ка-52 (без учета Ка-52К), около 150 Ми-28 и около 100 Ми-35М
Согласен,только не мешало бы передать вертолеты из ВВС в СВЕсли вертолеты из ВВС передать СВ, тогда проблемы могут возникнуть у ВДВ и у СПН. (Придется создавать отдельные вертолетные полки ВДВ)
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Сергей-82
8358
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№10
07.02.2017 16:58
А арктические куда пойдут? В какие полки и бригады с каким местом дислокации???? Возможно в ОСК Север создадут отдельные эскадрилий т.к формировать целые полк там есть только смысл на Кольском п-ов.
Живучесть Ми-8АМТШ действительно сопоставима с живучестью Ми-35? Или это маркетинговый ход?Не думаю,ведь АМТШ это не замена Ми-35 просто полноценный десантно-штурмовой,ведь Ми-35 это конечно хорошо,но отделение только на 8 бойцов.
По-хорошему нужно 250 Ка-52 (без учета Ка-52К), около 150 Ми-28 и около 100 Ми-35МНу по Ка-52 32+140=172 это контракты до 2020 так что если и будут "лишнии "то после,к тому же есть заказа на 46 Ка-52 Катран для Египта,в общем не думаю что завод вывезет больше.
около 150 Ми-28По Ми-28 думаю сделают больше 150 до 2020 года,скорей всего к 200 ближе,т.к на 97 первых вроде как закрыто в 2015 году,сейчас работают по конракту на 24 ед УБ.
около 100 Ми-35Мсогласен.
тогда проблемы могут возникнуть у ВДВ и у СПН. (Придется создавать отдельные вертолетные полки ВДВ)Ну так давно пора это сделать,у США в интересах ССО 3 полка ВВС,про ВДК уже писал.
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