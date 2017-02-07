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В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных

07.02.2017 РИА Новости 418 10
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Суворовский натиск
Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"
Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Межвидовые командно-штабные учения по противодействию "террористам" начались в Восточном военном округе (ВВО), в них участвуют более 2 тысяч военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

По его словам, основная фаза учений пройдет на территории Сахалинской области. Он добавил, что помимо общевойскового соединения ВВО в учении задействованы вертолеты армейской авиации авиабазы ВВО и подразделение ВДВ.

"Особое внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия между силовыми ведомствами Сахалинской области в ходе проведения специальной операции. Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ", - сказал Гордеев.

Учения продлятся до 11 февраля, в них примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники, заключил он.

06.02.2017
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Продукция
Ми-8
Компании
Минoбороны РФ

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Комментариев 10, отображено с 1 по 10
RU
Восход
12543
№1
07.02.2017 01:02
Цитата, q
Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ
Правильно, надо отрабатывать массированные высадки с вертолетов. Особенно ночные.
+3
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RU
Сергей-82
8358
№2
07.02.2017 06:50
Цитата, Восход сообщ. №1
Правильно, надо отрабатывать массированные высадки с вертолетов. Особенно ночные.
Согласен,где бы еще вертолетов набрать ,США в 1991 году в Ираке несколько раз проводили высадку с вертолетов 1000-2000 солдат ВДК.
+1
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RU
Восход
12543
№3
07.02.2017 06:57
Цитата, Сергей-82 сообщ. №2
Согласен,где бы еще вертолетов набрать ,США в 1991 году в Ираке несколько раз проводили высадку с вертолетов 1000-2000 солдат ВДК.
Ну во-первых транспортно-боевых вертолетов в принципе не должно быть мало. ИМХО я оцениваю потребность ВВС примерно в 500 машин (многоцелевой ударно-транспортный вертолет, средство практически универсальное и поэтому представляет хорошую основу для долговременных "инвестиций") .

Во-вторых один вертолет от заката до рассвета может по меньшей мере дважды смотаться за линию фронта, тем самым забросив две группы.
0
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RU
Сергей-82
8358
№4
07.02.2017 07:00
Цитата, Восход сообщ. №3
ИМХО я оцениваю потребность примерно в 500 машин.
Мало Восход,краине мало в СССР при ОДШБ было по 120 вертолетов 80 Ми-8,20 Ми-6 и 20 Ми-24,а в бригаде было 3000 чел,у США в 101 дивизии более 400 вертолетов.
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RU
Восход
12543
№5
07.02.2017 07:05
Цитата, Сергей-82 сообщ. №4
Мало Восход,краине мало в СССР при ОДШБ было по 120 вертолетов 80 Ми-8,20 Ми-6 и 20 Ми-24,а в бригаде было 3000 чел,у США в 101 дивизии более 400 вертолетов.
Сейчас и этого нет (в смысле 500 транспортно-боевых, не считая санитарных и прочих специальных).
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RU
Сергей-82
8358
№6
07.02.2017 11:04
Цитата, Восход сообщ. №5
Да к сожалению нет,от силы 300-350 ед.Ну если судить по планам 10 вертолетных полков и 4 бригады,то должно 1000 ед набраться ( 500-600 транспортных).Мало крайне мало,у США в СВ около 4000 вертолетов,в КМП около 400 вертолетов и около 250 Оспри,даже учитывая что наши СВ меньше,все равно надо иметь 1500-2000 вертолетов.
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RU
Восход
12543
№7
07.02.2017 13:05
Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Да к сожалению нет,от силы 300-350 ед

Заказано 132 Ми-8АМТШ и 140 Ми-8МТВ-5. Кстати чем они отличаются друг от друга?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №6
Ну если судить по планам 10 вертолетных полков и 4 бригады,то должно 1000 ед набраться ( 500-600 транспортных)

Полки смешанные? Ударных тоже немного. Современных ударных. Тогда уже 50/50

500 транспортно-боевых (Ми-8АМТШ/МТВ-5) и 500 ударных (Ми-28 и Ка-52).

Вертолеты грозная сила, особенно при грамотном их использовании.
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RU
Сергей-82
8358
№8
07.02.2017 13:31
Цитата, Восход сообщ. №7
132 Ми-8АМТШ и 140 Ми-8МТВ-5.
Может еще закужут,арктические идут вроде отдельно,да и вполне могут увеличить заказ.
Цитата, Восход сообщ. №7
Кстати чем они отличаются друг от друга?
АМТШ http://www.airwar.ru/enc/ah/mi8atmsh.html как понимаю у АМТШ полный набор оружия как у Ми-35М .А это Ми-8МТВ-5 http://www.airwar.ru/enc/uh/mi8mtv5.html
Цитата, Восход сообщ. №7
Полки смешанные?
Как понимаю да.
Цитата, Восход сообщ. №7
Современных ударных.
Ну что там по заказам Ми-28 и его версии 97+24,Ка-52    32+140 ед Ми-35=49,но т.к прошлый год все еще поставляли,думаю еще заказаны.
Цитата, Восход сообщ. №7
Вертолеты грозная сила, особенно при грамотном их использовании
Согласен,только не мешало бы передать вертолеты из ВВС в СВ,как было раньше и как есть к примеру у США.
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RU
Восход
12543
№9
07.02.2017 14:02
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Может еще закужут,арктические идут вроде отдельно,да и вполне могут увеличить заказ.
На Ми-8АМТШ не мешало бы увеличить. А арктические куда пойдут? В какие полки и бригады с каким местом дислокации?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
у АМТШ полный набор оружия как у Ми-35М
Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Ми-35=49
Ми-35 себя оправдали по соотношению: боевые возможности/стоимость? Живучесть Ми-8АМТШ действительно сопоставима с живучестью Ми-35? Или это маркетинговый ход?

Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Ну что там по заказам Ми-28 и его версии 97+24,Ка-52    32+140 ед Ми-35=49,но т.к прошлый год все еще поставляли,думаю еще заказаны
Мало. Вот этого действительно мало. По-хорошему нужно 250 Ка-52 (без учета Ка-52К), около 150 Ми-28 и около 100 Ми-35М

Цитата, Сергей-82 сообщ. №8
Согласен,только не мешало бы передать вертолеты из ВВС в СВ
Если вертолеты из ВВС передать СВ, тогда проблемы могут возникнуть у ВДВ и у СПН. (Придется  создавать отдельные вертолетные полки ВДВ)
0
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RU
Сергей-82
8358
№10
07.02.2017 16:58
Цитата, Восход сообщ. №9
А арктические куда пойдут? В какие полки и бригады с каким местом дислокации?
??? Возможно в ОСК Север создадут отдельные эскадрилий т.к формировать целые полк там есть только смысл на Кольском п-ов.
Цитата, Восход сообщ. №9
Живучесть Ми-8АМТШ действительно сопоставима с живучестью Ми-35? Или это маркетинговый ход?
Не думаю,ведь АМТШ это не замена Ми-35 просто полноценный десантно-штурмовой,ведь Ми-35 это конечно хорошо,но отделение только на 8 бойцов.
Цитата, Восход сообщ. №9
По-хорошему нужно 250 Ка-52 (без учета Ка-52К), около 150 Ми-28 и около 100 Ми-35М
Ну по Ка-52 32+140=172 это контракты до 2020 так что если и будут "лишнии "то после,к тому же есть заказа на 46 Ка-52 Катран для Египта,в общем не думаю что завод вывезет больше.
Цитата, Восход сообщ. №9
около 150 Ми-28
По Ми-28 думаю сделают больше 150 до 2020 года,скорей всего к 200 ближе,т.к на 97 первых вроде как закрыто в 2015 году,сейчас работают по конракту на 24 ед УБ.
Цитата, Восход сообщ. №9
около 100 Ми-35М
согласен.
Цитата, Восход сообщ. №9
тогда проблемы могут возникнуть у ВДВ и у СПН. (Придется  создавать отдельные вертолетные полки ВДВ)
Ну так давно пора это сделать,у США в интересах ССО 3 полка ВВС,про ВДК уже писал.
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