В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных



Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"

Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС Учения проходят с упором на отработку элементов армейских конкурсов "Суворовский натиск" и "Снайперский рубеж"Источник: © Юрий Смитюк/ТАСС

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Межвидовые командно-штабные учения по противодействию "террористам" начались в Восточном военном округе (ВВО), в них участвуют более 2 тысяч военнослужащих, сообщил журналистам начальник пресс-службы ВВО Александр Гордеев.

По его словам, основная фаза учений пройдет на территории Сахалинской области. Он добавил, что помимо общевойскового соединения ВВО в учении задействованы вертолеты армейской авиации авиабазы ВВО и подразделение ВДВ.

"Особое внимание будет уделено вопросам организации взаимодействия между силовыми ведомствами Сахалинской области в ходе проведения специальной операции. Для уничтожения условных террористов будут задействованы десантно-штурмовые поисковые группы, доставку которых обеспечат экипажи военно-транспортных вертолетов Ми-8 АМТШ", - сказал Гордеев.

Учения продлятся до 11 февраля, в них примут участие более 2 тысяч военнослужащих и около 500 единиц военной техники, заключил он.