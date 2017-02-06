Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Заместителем главы Ростеха назначен Александр Назаров

07.02.2017 ИТАР-ТАСС 396 0
0
Понравилась новость?
 0
Александр Назаров
Источник: © Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что этот пост может занять бывший министр обороны Анатолий Сердюков

МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Заместителем генерального директора Ростеха стал бывший управляющий директор по непрофильным и проблемным активам госкорпорации Александр Назаров, а не бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ростеха.

Ранее газета "Коммерсантъ" сообщила, что Сердюков может быть назначен на должность замглавы Ростеха.

"Дмитрий Шугаев, назначенный директором ФСВТС, с 3 февраля освобожден от должности в госкорпорации. Заместителем генерального директора Ростеха с 6 февраля 2017 года назначен Александр Назаров, управляющий директор по непрофильным и проблемным активам Ростеха. Международное сотрудничество будет курировать Дмитрий Леликов, заместитель генерального директора по инвестициям", - сказали в пресс-службе.

Как отметили в госкорпорации, Назаров обладает серьезным управленческим опытом. "За время работы в Ростехе ему удалось реструктурировать целый ряд проблемных активов, повысить эффективность управления предприятиями, систематизировать работу по непрофильным активам корпорации. Эту деятельность он продолжит в новом статусе. Иные назначения в связи с переходом Дмитрия Шугаева в ФСВТС не предусмотрены", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Ростех
ФСВТС РФ
Персоны
Сердюков Анатолий
Чемезов Сергей

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 07.02 21:11
  • 5
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
  • 07.02 21:00
  • 7
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
  • 07.02 20:48
  • 2
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
  • 07.02 20:44
  • 7
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 07.02 20:44
  • 14
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 07.02 19:13
  • 3383
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.02 18:54
  • 15839
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 18:40
  • 7
СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
  • 07.02 18:26
  • 10
Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
  • 07.02 18:17
  • 24
В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
  • 07.02 17:51
  • 4189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.02 16:58
  • 10
В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
  • 07.02 16:54
  • 24
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 07.02 16:38
  • 28
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 07.02 16:11
  • 3
F-22 сделают абсолютно незаметным
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  