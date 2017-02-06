WSJ: Белый дом планирует «вбить клин» между Россией и Ираном
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Члены военизированной организации "Хезболлах"
Источник: presstv.ir
По словам высокопоставленных чиновников, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность вмешаться в военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном, чтобы положить конец сирийскому конфликту и реорганизовать борьбу с «Исламским государством». Об этом пишет газета Wall Street Journal.
Также чиновники отмечают, что данная стратегия направлена на «примирение противоречивых обещаний Трампа улучшить отношения с Россией», а также бросить вызов военному присутствию Ирана на Ближнем Востоке.
«Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то необходимо изучить такую возможность», — заявил один из чиновников.
Издание подчеркивает, что Россия на данный момент не рассматривается в качестве источника потенциальной угрозы существованию США.
«Наверняка между Россией и Ираном зияет пропасть. Однако остается неясным, что именно может потребовать Россия в обмен на ослабление альянса с Ираном», — приводит издание слова одного из европейских чиновников, который в последние недели участвовал в консультациях по данному вопросу в Белом доме.
Также многие эксперты заявляют, что поставленная перед Вашингтоном задача может стать чрезвычайно сложной и отразиться на отношениях США с западными партнерами.
Ранее Трамп заявил, что Иран «абсолютно не уважает» США и является «террористическим государством номер один».
«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.
06.02.2017
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