Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

WSJ: Белый дом планирует «вбить клин» между Россией и Ираном

07.02.2017 Газета.ru 270 0
-1
Понравилась новость?
 +1
Хезболлах
Члены военизированной организации "Хезболлах"
Источник: presstv.ir

По словам высокопоставленных чиновников, администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность вмешаться в военный и дипломатический альянс между Россией и Ираном, чтобы положить конец сирийскому конфликту и реорганизовать борьбу с «Исламским государством». Об этом пишет газета Wall Street Journal.


Также чиновники отмечают, что данная стратегия направлена на «примирение противоречивых обещаний Трампа улучшить отношения с Россией», а также бросить вызов военному присутствию Ирана на Ближнем Востоке.


«Если есть клин, который можно вбить между Россией и Ираном, то необходимо изучить такую возможность», — заявил один из чиновников.


Издание подчеркивает, что Россия на данный момент не рассматривается в качестве источника потенциальной угрозы существованию США.


«Наверняка между Россией и Ираном зияет пропасть. Однако остается неясным, что именно может потребовать Россия в обмен на ослабление альянса с Ираном», — приводит издание слова одного из европейских чиновников, который в последние недели участвовал в консультациях по данному вопросу в Белом доме.


Также многие эксперты заявляют, что поставленная перед Вашингтоном задача может стать чрезвычайно сложной и отразиться на отношениях США с западными партнерами.


Ранее Трамп заявил, что Иран «абсолютно не уважает» США и является «террористическим государством номер один».


«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.

06.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Газета.ru
  • В новости упоминаются
Страны
Иран
Россия
Сирия
США
Персоны
Трамп Дональд

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 07.02 21:11
  • 5
Юрий Борисов: программа ПАК ФА снова сдвигается
  • 07.02 21:00
  • 7
Украинская БМПТ «Берсерк» против «Курганца» и здравого смысла
  • 07.02 20:48
  • 2
Трамп назвал Иран террористическим государством номер один
  • 07.02 20:44
  • 7
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 07.02 20:44
  • 14
МиГ-35 - дешевый проект для беднеющей России
  • 07.02 19:13
  • 3383
Оценка Советского периода в истории России.
  • 07.02 18:54
  • 15839
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 07.02 18:40
  • 7
СМИ сообщили о небоеспособности двух третей ударной палубной авиации ВМС США
  • 07.02 18:26
  • 10
Зачем ВВС США в XXI веке понадобился боевой самолет с пропеллером?
  • 07.02 18:17
  • 24
В Кремле сочли оскорблением слова журналиста, назвавшего Путина "убийцей"
  • 07.02 17:51
  • 4189
Минобороны: Все авиаудары в Сирии пришлись по позициям боевиков
  • 07.02 16:58
  • 10
В антитеррористических учениях в ВВО участвуют более двух тысяч военных
  • 07.02 16:54
  • 24
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 07.02 16:38
  • 28
NI рассказал, кто победит в дуэли между Zumwalt и российским крейсером
  • 07.02 16:11
  • 3
F-22 сделают абсолютно незаметным
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  