Российские инспекторы проведут наблюдательный полет над территорией Греции
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Вариант объектовой съёмки комплекса бортовой аппаратуры наблюдения "Открытое небо"
Источник: http://www.vega.su/
Максимальная дальность полета российского самолета составит 1010 км
МОСКВА, 6 февраля. /ТАСС/. Российская группа инспекторов в период с 6 по 10 февраля 2017 г. планирует выполнить наблюдательный полет на российском самолете наблюдения Ан-30Б над территорией Греции в рамках реализации международного Договора но открытому небу. Об этом заявил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
"Наблюдательный полет над Грецией будет выполняться в период с 6 по 10 февраля 2017 г. с аэродрома открытого неба Неа Анхиалос. Максимальная дальность полета составит 1010 км. Российский самолет наблюдения будет выполнять полет по согласованному с наблюдаемой стороной маршруту, а греческие специалисты на его борту будут контролировать порядок применения аппаратуры наблюдения и соблюдение положений, предусмотренных Договором", - сказал Рыжков.
Наблюдательные полеты в рамках Договора выполняются в целях содействия большей открытости и транспарентности в военной деятельности государств-участников, а также упрочения безопасности через укрепление мер доверия.
Это первый наблюдательный полет Российской Федерации над территориями государств-участников Договора в 2017 году.
06.02.2017
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