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Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения

06.02.2017 Росинформбюро 1064 1
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СТАНКИН
Московский государственный технологический университет "СТАНКИН"
Источник: www.aleksin.tula.ru

При содействии коллегии Военно-промышленной комиссии РФ появится Федеральный центр развития станкостроения. Центр планируется сформировать на базе МГТУ «СТАНКИН» на принципах государственно-частного партнерства.


Работа по созданию Федерального центра развития станкостроения проводится Минпромторгом России совместно с Агентством по технологическому развитию, Российским экспортным центром, Внешэкономбанком и Торгово-промышленной палатой России.


Модернизация технологической базы


Станкостроение – это базовая отрасль любой развитой промышленно развитой страны. Сегодня для отечественного станкостроения крайне актуальна задача модернизации технологической базы. Необходим качественный технологический аудит промышленных предприятий, типизация групп применяемого оборудования и изделий, их унификация, разработка и модернизация технологических требований.


Сегодня для отечественного станкостроения крайне актуальна задача модернизации технологической базы

В постсоветской России производство продукции станкопрома упало в десятки раз. Приходится констатировать и серьезное отставание российских станкостроителей от потребностей развития оборонной промышленности. Оснащение предприятий ОПК современным оборудованием фактически происходило без их участия. До запуска программ импортозамещения зарубежное оборудование было в приоритете.


В постсоветской России производство продукции станкопрома упало в десятки раз

Все это не могло не сказаться на состоянии отрасли: переход станкостроителей в сферу малого и среднего предпринимательства, разрыв кооперационных связей, потеря кадрового потенциала и утрата компетенций, неразвитость нормативного правового обеспечения и стандартов. Причем на рынке сложилась парадоксальная ситуация: российские предприятия стали закупать даже в Северной Корее станки с ЧПУ, аналоги которых еще в 1990-х производились в России.

Сложилась парадоксальная ситуация: российские предприятия стали закупать даже в Северной Корее станки с ЧПУ, аналоги которых еще в 1990-х производились в России

Стратегия развития станкопрома


Несмотря на сложное состояние отрасли, в России сохранилось более 40 станкостроительных предприятий, способных производить даже сложные 5-тиосевые обрабатывающие центры. Хотя доля станкостроения в ВВП страны пока еще крайне низка – порядка 0,04 процента.


В настоящее время Минпромторгом России разрабатывается стратегия развития станкоинструментальной промышленности, в рамках которой будет определена модель развития отрасли, сформированы приоритеты промышленной политики в этой сфере. Министерство промышленности планирует взять курс на создание системы отечественных комплектаторов, которая в будущем будет интегрирована в глобальные цепочки формирования добавленной стоимости.


Минпромторгом России разрабатывается стратегия развития станкоинструментальной промышленности

Один из главных приоритетов Минпромторга России – сокращение зависимости российских стратегических организаций ОПК и машиностроительного комплекса от поставок зарубежных технологических средств. В приоритете и обеспечение технологического перевооружения, совершенствование технологий применяемых в отечественной промышленности, а также развитие соответствующей инфраструктуры.


Министерство промышленности планирует взять курс на создание системы отечественных комплектаторов

Сегодня в качестве основных элементов обеспечивающей инфраструктуры министерством промышленности определены индустриальные парки и инжиниринговые компании. Важную роль здесь также играет спрос со стороны ОПК.


Для развития индустрии инжиниринга и промышленного дизайна Минпромторгом России проводится активная политика, обеспечивающая формирование соответствующей институциональной среды.


В числе ключевых задач развития индустриальных парков: разработка и реализация мер стимулирования инвестиций в их создания и развитие механизмов государственно-частного партнерства.


Опора на науку и ГЧП


На прошедшем очередном обсуждении создания центра станкостроения вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин отметил, что сегодня в стране в стадии реализации находится свыше 1000 проектов, однако большинство проектов ГЧП – это проекты развития коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также транспорта.


Сегодня в стране в стадии реализации находится свыше 1000 проектов, однако большинство проектов ГЧП – это проекты развития коммунальной, энергетической и социальной инфраструктуры, а также транспорта

Вице-президент ТПП РФ считает, что проектов ГЧП в сфере науки нет, поскольку научно-технологические разработки в соответствии с 224-ФЗ от 13 июля 2015 года не являются объектами соглашения о ГЧП, однако, в соответствии с внесенными в июле нынешнего года изменениями такими объектами могут являться имущественные комплексы, предназначенные для производства промышленной продукции.


Место научного и конструкторско-технологического центра станкостроения в государственной промышленной политике по развитию отрасли определено и чрезвычайно важно – подчеркнул директор Департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов. По его мнению, без опоры на научный фундамент отрасль не сможет крепко держаться на ногах и очень важно, чтобы все участники отрасли осознавали ответственность, которая лежит на их плечах за задачи, которые стоят перед отраслью.


Михаил Иванов также отметил, что по данным Росстата объем производства в станкостроительной отрасли за 10 месяцев 2016 г. составил 5,84 млрд. рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2015 г. на 8,4%.


Объем производства в станкостроительной отрасли за 10 месяцев 2016 г. составил 5,84 млрд. рублей

Напомним, что ранее Дмитрием Рогозиным был озвучен практический этап воплощения идеи привлечения российских высших учебных заведений в качестве полноправных исполнителей исследовательских работ в сфере ОПК. Вице-премьер уже неоднократно обращал внимание, что приоритетом будут пользоваться именно вузовские центры при ведущих учебных заведениях.


Денис Журенков

Автор материала. в.н.с., эксперт рабочей группы по развитию конкуренции в сфере гособоронзаказа ФАС России.

10.01.2017
Права на данный материал
принадлежат Росинформбюро
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Рогозин Дмитрий
Проекты
Гособоронзаказ

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Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
SteSus
1511
№1
06.02.2017 15:57
Цитата, q
по данным Росстата объем производства в станкостроительной отрасли за 10 месяцев 2016 г. составил 5,84 млрд. рублей, что превысило показатели аналогичного периода 2015 г. на 8,4%.
Мизерные цифры.
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