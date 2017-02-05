Американская армия испытала «летающий мотоцикл»



Прототип «летающего мотоцикла» JTARV

Источник: army.mil Прототип «летающего мотоцикла» JTARVИсточник: army.mil

В ближайшие годы американская пехота может вооружиться «летающими мотоциклами». 17 января портал army.mil сообщил о том, что на армейском полигоне Абердин (штат Мэриленд) прошли испытания прототипа Joint Tactical Aerial Resupply Vehicle (JTARV), более известного как ховербайк, или летающий мотоцикл.

Во время тестирования масштабный прототип JTARV совершил несколько тестовых полётов, доказав функциональность экспериментальной платформы. Первый прототип ховербайка оснащён электромоторами, которые питаются от встроенных аккумуляторов. При этом полнофункциональная модель, по мнению военных, должна иметь гибридный двигатель внутреннего сгорания, который и будет питать электромоторы.

Разработка ховербайка для американской армии ведётся по проекту британской компании Malloy Aeronautics. В описании программы JTARV указывается, что «летающий мотоцикл» оснащается четырьмя двигателями, установленными по схеме квадрокоптера, при этом такая машина сможет автономно или под управлением оператора перевозить грузы, или же управляться водителем, для которого будет организовано место между двумя парами винтов.

Проморолик программы JTARV

В испытаниях, проведённых Научно-исследовательской лабораторией армии США, был задействован прототип ховербайка со стеклопластиковым корпусом. Технические параметры прототипа военные не раскрывают, при этом указывают, что полнофункциональная модель будет способна перевозить грузы массой свыше 350 кг на расстояние более 200 км или служить средством передвижения для солдат.

Первые полнофункциональные прототипы ховербайков были созданы компанией Malloy Aeronautics ещё в 2013 году. На сегодняшний день разработкой «летающих мотоциклов» с переменным успехом занимается множество компаний в разных странах.