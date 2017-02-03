Маккейн призвал США поставлять Киеву противотанковые ракетные комплексы



Джон Маккейн (John McCain)

Источник: www.unitedliberty.org Джон Маккейн (John McCain)Источник: www.unitedliberty.org

ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп должен предоставить правительственным силам Украины противотанковые ракетные комплексы Javelin, заявил РИА Новости глава комитета по вооруженным силам сената Джон Маккейн.

Ранее сообщалось, что Маккейн обратился к президенту Трампу в письме с просьбой предоставить Украине летальное оружие.

"Переносные комплексы Javelin и контрбатарейное вооружение", - сказал Маккейн в ответ на вопрос, поставки какого оружия он имел в виду.

США оказывают военную помощь Киеву, но официально пока только в виде обмундирования и оборудования, а не "летального вооружения". Кроме того, на западе страны американские инструкторы проводят обучение бойцов Национальной гвардии Украины.

Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию кризиса на Украине и реализации минских соглашений.

Ранее ополченцы и украинские силовики заявили об обострении ситуации в Донбассе. Стороны конфликта обвиняют друг друга в увеличении интенсивности обстрелов и попытках наступления на линии соприкосновения в районе Донецка. Власти Украины объявили чрезвычайное положение в подконтрольной силовикам Авдеевке, расположенной в пригороде Донецка, поскольку жители города остались без воды, тепла и света. По данным миссии ОБСЕ, тяжелая ситуация также сложилась в подконтрольной ополченцам Ясиноватой, расположенной также рядом с Донецком.

При этом в Минобороны Украины заявили, что "метр за метром, шаг за шагом, имея возможность, наши ребята героически продвинулись вперед". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это заявление де-факто подтверждением того, что ВСУ ведут наступательные действия, которые подрывают режим минских договоренностей.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек. Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.