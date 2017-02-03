"Роскосмос" работает над устранением системных недостатков в отрасли



Грузовой космический корабль "Прогресс"

Источник: fedpress.ru Грузовой космический корабль "Прогресс"Источник: fedpress.ru

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Авария "Прогресса МС-04" 1 декабря не позволила сделать 2016 год первым безаварийным для России за 10 с лишним лет. Однако говорить об очередной полосе неудач не стоит, активные изменения в ракетно-космической отрасли, последовавшие за аварией, носят характер устранения системных недостатков, заявил гендиректор госкорпорации "Роскосмос" Игорь Комаров.

Космический грузовик "Прогресс МС-04" потерпел аварию вечером 1 декабря 2016 года над безлюдной гористой местностью в Туве. Как сообщал Роскосмос, авария могла произойти из-за вскрытия бака третьей ступени "Союз-У". После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок.

Кроме того, ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод (ВМЗ) все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М". Поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили о проведении дополнительных испытаний ракетных двигателей.

Уникальная авария

По словам Комарова, авария грузовика "Прогресс МС-04" уникальна, никто из специалистов отраслей, имеющих отношение к космонавтике, раньше не сталкивался со столь быстротечными процессами в двигателях космической техники.

"Это была действительно уникальная авария, в том числе и потому, как она происходила. Мы столкнулись в первый раз, я со многими специалистами беседовал, мы собрали весь цвет ракетно-космической отрасли и всех смежных отраслей - и военных, и ученых, всех, кто связан и с телеметрией, и с пусками и с двигателями. Общее мнение было, что такого у нас еще не было: все процессы, которые протекали в аварии, продолжались порядка 40 миллисекунд", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 24".

Таким образом, в распоряжении комиссии, расследовавшей причины аварии, не оказалось практически никаких намеков на то, как могла развиваться катастрофическая ситуация на борту.

Ход работы комиссии

Перед независимыми экспертами ставилась задача отработать порядка десяти версий возможных причин аварии. В их числе были и самые невероятные.

"Задача ставилась отработать все возможные версии, какие только в голову приходят. Начиная от метеоритов и каких-то аномальных явлений в атмосфере, магнитных бурь и других, и самые необычные", - сказал Комаров.

На земле было поставлено большое количество экспериментов по моделированию различных причин аварии. Так, например, специалисты взрывали пирозамки и пришли к выводу, что они не могли быть причиной катастрофы. Также проверялись технологические процессы сборки ракет, в частности качество сварных швов.

После того, как не подтвердившиеся версии были отметены, осталась наиболее вероятная - вскрытие бака окислителя третьей ступени ракеты "Союз-У", которое могло произойти по причине разрушения двигателя из-за возгорания в насосе окислителя.

Комаров подчеркнул, что к аналогичным результатам пришли и специалисты НАСА, подключившиеся к расследованию и работавшие отдельно от российских экспертов.

Авария не должна повториться

Глава Роскосмоса выразил надежду, что благодаря специальной программе, разработанной по итогам проверки, подобные аварии повторяться больше не будут.

"Мы надеемся, что не повторится, потому что даже с учетом тех проверок, которые были сделаны и вероятностных причин аварии, мы отработали все возможные варианты и приняли дополнительные меры, что касается и сварных швов и пирозамков, и насоса окислителя, и сборки всех агрегатов двигателя", - сказал глава Роскосмоса.

Одним из важных аспектов в решении этой задачи Комаров назвал совершенствование методов контроля производственных процессов на предприятиях.

"Мы определим дополнительные методы контроля, дополнительные методы защиты, начиная от сварных швов до механизмов контроля попадания посторонних частиц в тракты окислителя и топливные. А также другие меры, которые позволят защитить от возможных дефектов и более четко контролировать производственные процессы, включая методы неразрушающего контроля", - отметил он.

Отзыв двигателей Протонов не связан с аварией

Двигатели трех ракет-носителей "Протон-М", производимые на ВМЗ - там же, где и двигатель, который с наибольшей вероятностью был причиной аварии "Прогресса", - были отозваны для проведения проверок. По мнению Роскосмоса, при их производстве был применен припой, не соответствующий конструкторской документации.

Комаров уточнил, что их отзыв никак не связан с аварией грузового корабля. Дефекты в двигателях "Протонов" были выявлены после проведения контрольно-выборочных испытаний, проведенных в декабре.

Три ракеты были отозваны с космодрома "Байконур", кроме того, Роскосмос определил ракеты, которые этот дефект не затронул.

"Нашли причину того, что был заменен в 2015 году припой, который использовался для форсунок… Сейчас двигатели на трех ракетах-носителях, и все указания по отзыву ракет-носителей с Байконура уже даны, и работа будет эта проводиться. И определили те ракеты, которые точно не затронул данный дефект", - рассказал Комаров.

Похожей точки зрения придерживается и академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

"Правы и те, кто говорит, что причина неудач в отрасли кроется в растущих технических требованиях к производству современной техники. Они заставляют их искать новые методы контроля. Применяется новая техника, новые материалы, и необходимо, чтобы эти же материалы, которые используются в старых изделиях, были бы аналогичны по своим характеристикам. Не всегда методы контроля соответствуют тому, что есть на предприятии", - сказал он РИА Новости.

В то же время, нельзя не учитывать снижение культуры производства, характеризующее российскую ракетно-космическую промышленность последние годы.

"Есть определенное снижение культуры производства. Снижается ответственность сотрудников предприятий, которые в том числе занимаются сборкой ракетных двигателей, понижается профессионализм, уходят старые квалифицированные кадры, а чтобы молодежь, которая их заменяет, достигла того же уровня, требуется определенное образование, которое у неё не всегда есть", - заметил Железняков.

Значительных сдвигов не произойдет

Первый коммерческий пуск "Протона-М" может состояться уже в начале апреля 2017 года. Пуски, которые планируется осуществить в рамках государственного заказа, не будут затронуты, уверен Комаров.

"То есть все ракеты-носители, которые в этом году должны быть запущены по государственному заказу, они есть в наличии", - пояснил глава Роскосмоса.

Он отметил, что все семь пусков, запланированных Центром Хруничева (производитель ракет "Протон-М") в 2017 году, будут осуществлены.

Восточный и Запад

Помимо проблем в двигателестроении, глава Роскосмоса отметил также непростую ситуацию на космодроме Восточный.

"Проблемы, которые были по одному из предприятий - Дальспецстрою, они, сохраняются, они системные, и они вынудили нас самим достраивать ряд объектов, которые являются критичными для обеспечения пусков в конце года… Мы надеемся, что то, что сейчас происходит, уже более 300 человек работает, замыкают на себя субподрядчиков, обеспечивают их финансирование. Это обеспечит необходимый темп работ, чтобы обеспечить два пуска с Восточного, которые мы планируем в конце года", - сказал Комаров.

На 2017 год запланировано два запуска с космодрома Восточный: вывод на орбиту двух космических аппаратов "Канопус-В" и гидрометеорологического аппарата "Метеор".

В завершение беседы глава Роскосмоса напомнил, что международное сотрудничество традиционно в космической сфере, поэтому смена руководства США не должна негативно отразиться на взаимодействии космических агентств двух стран.

"И надо сказать, что… авария "Прогресса" - это очень тесное сотрудничество, мы вместе работаем над решением наших совместных проблем и обеспечением работы наших совместных экипажей на нашей совместной станции и проведением наших совместных экспериментов. Я надеюсь, что кроме политического аспекта все-таки разум возобладает и сотрудничество в области космоса, в первую очередь мирного космоса, оно расширится", - сказал Комаров.