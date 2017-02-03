Эксперт рассказал, с чем связаны неудачи в российской космической отрасли



Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.

Источник: Роскосмос Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.Источник: Роскосмос

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Проблемы с технологическим контролем на российских предприятиях космической промышленности связаны с падением культуры производства и неспособностью своевременно решать задачи, связанные с развитием технологий, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Так он прокомментировал слова главы Роскосмоса Игоря Комарова о том, что госкорпорация с помощью ученых будет совершенствовать методы технологического контроля, которые не смогли выявить дефекты при производстве двигателей для ракет-носителей "Протон-М".

"С одной стороны, есть определенное снижение культуры производства: снижается ответственность сотрудников предприятий, которые, в том числе занимаются сборкой ракетных двигателей, понижается профессионализм. Также уходят старые квалифицированные кадры, а чтобы молодежь, которая их заменяет, достигла того же уровня, требуется определенное образование, которое у неё не всегда есть", - сказал эксперт РИА Новости в пятницу.

Собеседник агентства добавил, что другой причиной неудач российской космической промышленности является ее несоответствие растущим техническим требованиям к производству современной техники.

"Применяется новая техника, новые материалы и необходимо, чтобы эти же материалы, которые используются в старых изделиях, были бы аналогичны по своим характеристикам. Не всегда методы контроля соответствуют тому, что есть на предприятии", - подытожил Железняков.

В январе СМИ сообщили, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М", поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили о проведении дополнительных испытаний ракетных двигателей.