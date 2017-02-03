Войти на сайт Зарегистрироваться Забыли пароль?

Эксперт рассказал, с чем связаны неудачи в российской космической отрасли

06.02.2017 РИА Новости 488 0
0
Понравилась новость?
 0
Неудачный старт "Протона"
Неудачный старт "Протона" 16 мая 2014г.
Источник: Роскосмос

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Проблемы с технологическим контролем на российских предприятиях космической промышленности связаны с падением культуры производства и неспособностью своевременно решать задачи, связанные с развитием технологий, считает академик Российской академии космонавтики имени Циолковского Александр Железняков.

Так он прокомментировал слова главы Роскосмоса Игоря Комарова о том, что госкорпорация с помощью ученых будет совершенствовать методы технологического контроля, которые не смогли выявить дефекты при производстве двигателей для ракет-носителей "Протон-М".

"С одной стороны, есть определенное снижение культуры производства: снижается ответственность сотрудников предприятий, которые, в том числе занимаются сборкой ракетных двигателей, понижается профессионализм. Также уходят старые квалифицированные кадры, а чтобы молодежь, которая их заменяет, достигла того же уровня, требуется определенное образование, которое у неё не всегда есть", - сказал эксперт РИА Новости в пятницу.

Собеседник агентства добавил, что другой причиной неудач российской космической промышленности является ее несоответствие растущим техническим требованиям к производству современной техники.

"Применяется новая техника, новые материалы и необходимо, чтобы эти же материалы, которые используются в старых изделиях, были бы аналогичны по своим характеристикам. Не всегда методы контроля соответствуют тому, что есть на предприятии", - подытожил Железняков.

В январе СМИ сообщили, что руководство Роскосмоса решило отозвать на Воронежский механический завод все двигатели второй и третьей ступени ракет-носителей "Протон-М", поводом для отзыва двигателей стали технологические проблемы, вскрывшиеся в ходе огневых испытаний. В Роскосмосе РИА Новости заявили о проведении дополнительных испытаний ракетных двигателей.

03.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Протон-(К)М
Компании
ВМЗ
Роскосмос

  • Похожие новости
Предложить изображение по теме
  • Комментарии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
loading...
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Новости отраслей
  • Обсуждаемые темы
  • 06.02 18:40
  • 41
«Тракторные заводы» поставили ВДВ первый батальонный комплект БМД-4М и БТР-МДМ
  • 06.02 18:39
  • 14
«Подсолнухи» апокалипсиса
  • 06.02 18:38
  • 2
Ученые получат карту неба в рентгеновском диапазоне с орбитальной обсерватории "Спектр-РГ"
  • 06.02 17:55
  • 7
Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
  • 06.02 17:40
  • 1
Мощности Воронежского авиазавода позволят собирать до 12 Ил-112В в год
  • 06.02 17:32
  • 11
Лукашенко предложил России дать Белоруссии самолеты вместо создания авиабазы
  • 06.02 16:04
  • 1
Гособоронзаказ для ульяновских заводов увеличили в пять раз в 2017 году
  • 06.02 15:57
  • 1
Развитие ОПК: Создается федеральный центр развития станкостроения
  • 06.02 15:55
  • 162
Алексей Кудрин: технологическое отставание уже угрожает суверенитету РФ
  • 06.02 15:50
  • 4
В Воронеже собрали первый Ил-112
  • 06.02 15:37
  • 26
В России построят порядка 100 самолетов Ил-114-300 в 2021-2029 годах
  • 06.02 15:28
  • 2
Бомбардировщики Ту-22М3 нанесли авиудар по складам ИГ в провинции Дейр-эз-Зор
  • 06.02 15:07
  • 691
275 ФЗ о государственном оборонном заказе 2016
  • 06.02 14:59
  • 19
В перспективе планируется модернизировать около 30 единиц Ил-38 для морской авиации ВМФ
  • 06.02 14:58
  • 842
Как насчёт юмористического раздела?
другие обсуждаемые темы
  Архив Источники Рекомендованные Справка О проекте Контакты Помощь проекту  