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Академики обсудили будущие самолеты и ракеты

06.02.2017 Независимое военное обозрение 694 0
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Рогозин, Михайлов и Каблов
Заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Олегович Рогозин, председатель Научно-технического совета коллегии ВПК - заместитель председателя коллегии Комиссии, академик РАН Юрий Михайлович Михайлов и Генеральный директор института, академик РАН Евгений Николаевич Каблов
Источник: http://viam.ru/

Речь шла о создании экспертных систем поддержки экипажа при ведении воздушных боев

Вчера, 2 февраля, под руководством академика Российской академии наук (РАН), заместителя председателя коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) Юрия Михайлова прошло заседание научно-технического совета ВПК, на котором было предложено рассмотреть использование магнитоплазмодинамического двигателя в ракетно-космической технике. Ранее на заседании Президиума РАН было заслушано сообщение академика РАН Сергея Желтова и профессора РАН Владислава Косьянчука о перспективах интеллектуализации современных авиакомплексов.

Среди важнейших инновационных исследований в ближайшем будущем были отмечены такие, как интеллектуализация информационных систем, определение параметров движения воздушных объектов; элементы распознавания образов и понимания сцены наблюдения; создание новых перспективных бортовых человеко-машинных интерфейсов и другие направления научных исследований.

Речь, в частности, шла об управлении группой самолетов, реализующих различные сценарии боевых действий. Среди этих сценариев – пуски ракет с одного самолета при управлении ими на траектории с других самолетов в интересах всей группы. Ученые обсудили вопросы создания экспертных систем поддержки экипажа при ведении одиночных и групповых воздушных боев, преодолении системы ПВО, а также при атаке наземных и надводных целей. Участники заседания предложили новые функциональные задачи авиационных комплексов на ближайшую перспективу.


Владимир Гундаров

03.02.2017
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принадлежат Независимое военное обозрение
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Россия
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