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На Су-34 установили "Тарантул"

06.02.2017 Военно-промышленный курьер 1498 0
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Су-34
Су-34 оснащённый станцией РЭБ групповой защиты САП-14, на военном аэродроме в Бутурлиновка (31.01.2017)
Источник: Военный Осведомитель

Тема разработки средств радиоэлектронной разведки и борьбы традиционно проходит под грифом государственной тайны. О разработке средств РЭБ для новейших бомбардировщиков Су-34 крайне мало информации, по ряду источников в сети "Интернет" упоминаются лишь комплексы "Хибины". Из материалов иска Министерства обороны РФ о взыскании 169,5 млн. рублей с ОАО "Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт" (КНИРТИ) стало известно о другом комплексе – "Тарантул".

Как следует из материалов дела, между сторонами дела 11 апреля 2007 года был заключен государственный контракт №73051 на выполнение опытно-конструкторской работы "Разработка комплекта контейнеров радиоэлектронного подавления для групповой защиты самолетов Су-34 и других самолетов фронтовой авиации" (шифр "Тарантул"). Срок окончания работ по контракту был установлен 25 ноября 2012 года, пишет журнал bmpd.

Выполнение ОКР застопорилось на этапе 4, которым предполагалось выполнить работы по стыковке разрабатываемого образца (контейнера) с объектом (самолетом Су-34) в срок до 31 июля 2011 года. Опытные образцы Комплекта контейнерных средств радиоэлектронного подавления (ККС РЭП) Л-700А (Б, В, Г, Д) были изготовлены КНИРТИ своевременно, однако Минобороны не предусмотрело в тактико-техническом задании (ТТЗ) использование ККС РЭП в качестве объектов подвески на самолетах фронтовой авиации, в связи с чем выполнить данный этап ОКР невозможно.

Необходимость доработки ТТЗ была известна представителям МО РФ из доклада первого заместителя Министра обороны РФ В. Поповкина от 7 апреля 2011 г., на основании чего 26 мая 2011 г. было принято решение Министра обороны РФ на доработку ТТЗ. После длительной переписки только 10 июля 2012 г. дополнение к ТТЗ "Тарантул" было направлено Министерством обороны в адрес КНИРТИ.

05.02.2017
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принадлежат Военно-промышленный курьер
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Страны
Россия
Продукция
Су-34
Компании
КНИРТИ
Минoбороны РФ
Персоны
Поповкин Владимир
Проекты
ИТ

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