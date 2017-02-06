Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)



USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».

Источник: en.wikipedia.org USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».Источник: en.wikipedia.org

После окончания холодной войны подводный флот США стал бесспорным хозяином морских глубин. Моряки атомного подводного флота, являющиеся элитой ВМС, стали свидетелями того, как лодки их вероятного противника ржавели у пирсов, поскольку недавно образованная Российская Федерация была не в состоянии их обслуживать и ремонтировать.

Но после 20 с лишним лет американского превосходства из океанских глубин поднялся новый соперник. Он немного знаком американским морякам, а на его строительство ушло почти два десятилетия. Это весьма необычный вызов военно-морскому превосходству США, и тем не менее, у этой лодки проекта 885 "Ясень" долгая и грозная родословная. Как этот новый-старый выскочка выглядит в сравнении с сегодняшней основой подводного флота США - лодкой типа "Вирджиния"?

Концепция субмарин проекта "Ясень" была разработана еще в середине 1980-х годов в центральном конструкторском бюро "Малахит", входившем в СССР в тройку основных создателей подводных лодок. Строительство первой лодки этого проекта "Северодвинск" было начато в 1993 году в России на предприятии "Севмаш". Однако из-за нехватки финансирования сдачу лодки задержали на 10 с лишним лет. В 2010 году "Северодвинск" был, наконец, спущен на воду, а в 2013 году вошел в состав флота.

Длина лодки проекта "Ясень" 119 метров, а водоизмещение 13 800 тонн. Ее экипаж всего 90 человек, гораздо меньше, чем на аналогичных американских субмаринах. Это говорит о высоком уровне автоматизации систем и механизмов. По форме она напоминает более старую лодку проекта 971 "Щука-Б", но длина за рубкой у нее больше, и там же имеется горб, в котором размещаются вертикальные пусковые установки. Как отмечает авторитетное издание Combat Fleets of the World, "Северодвинск" оснащен атомным реактором ОК-650КПМ мощностью 200 мегаватт, которого хватает на весь срок эксплуатации лодки. Он позволяет "Северодвинску" развивать скорость до 16 узлов в надводном и до 31 узла в подводном положении. Другие источники сообщают, что лодка немного быстрее и развивает скорость 35 узлов. На скорости 20 узлов под водой она может идти бесшумно.

Атомная подводная лодка "Северодвинск" Источник: Лев Федосеев/ТАСС

Гидроакустическое вооружение "Северодвинска" представлено акустическим комплексом "Иртыш-Амфора" с габаритной сферической антенной, боковыми гидроакустическими антенными решетками и буксируемой антенной для поиска и обнаружения сзади. У лодки имеется РЛС навигации и надводного поиска МРК-50 "Альбатрос", а также комплекс электронного обеспечения радиоэлектронной борьбы.

Вооружение подводной лодки состоит из четырех 533-миллиметровых торпедных аппаратов и четырех торпедных аппаратов калибра 650 миллиметров. Из них можно производить пуск самонаводящихся и телеуправляемых торпед, а также ракет 3М54 "Калибр", которые представлены в разных версиях (противокорабельная, противолодочная и для борьбы с наземными целями). Дополнительную огневую мощь лодкам проекта "Ясень" обеспечивают 24 вертикальные ракетные пусковые установки, размещенные позади рубки. Каждая способна нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.

Подводная лодка типа "Вирджиния" задумывалась как приемлемая по цене замена недолговечной лодки типа "Сивулф", которая хоть и имела отличные характеристики, но была исключительно дорогостоящей. В этом смысле "Вирджиния" оказалась очень успешной и со временем составила основу американского подводного флота.

Имея длину 115 метров, "Вирджиния" всего на четыре метра короче "Северодвинска". Но водоизмещение у нее в два раза меньше. Экипаж субмарины 113 человек, а в качестве силовой установки в ней используется атомный реактор SG9 производства General Electric. Гребной винт лодки в кольцевом обтекателе. Надводная скорость у нее 25 узлов, а скорость хода под водой 35 узлов. На скорости 25 узлов она такая же бесшумная, как и "Лос-Анджелес", стоящий у стенки.

У "Вирджинии", как и у русской лодки, главная акустическая станция со сферической антенной, размещенной в носовой части. Но начиная с лодок серии Block III, гидроакустический комплекс BQQ-10 заменили на крупноапертурный гидролокатор Large Aperture Bow, имеющий форму подковы. Дополнительно по левому и правому борту установлены широкоформатные антенные решетки Light Weight Wide Aperture Array, состоящие из двух блоков по три оптоволоконных акустических датчика в каждом. Эти широкоформатные антенные решетки предназначены главным образом для обнаружения дизель-электрических подводных лодок. Сзади радиолокационное обнаружение обеспечивает буксируемая пассивная антенная решетка TB-29(A). И наконец, установленный в обтекателе мостика и в носовой части высокочастотный гидролокатор позволяет "Вирджинии" обнаруживать и обходить морские мины.

У "Вирджинии" всего четыре торпедных аппарата, которые производят пуски тяжелых самонаводящихся торпед Mk.48 Advanced Capability (ADCAP) с улучшенными характеристиками, применяемых против надводных кораблей и подводных лодок. У нее также имеются противокорабельные ракеты UGM-84 Sub-Harpoon. Первые версии подводной лодки этого типа оснащались 12 ракетами "Томагавк" для поражения наземных целей, которые размещались в вертикальных пусковых установках. В серии Block III их заменили на пусковые установки револьверного типа с таким же количеством ракет. У версии Block V количество пусковых установок будет увеличено, и на каждой лодке будет размещено до 40 "Томагавков".

Кто же победит в прямом столкновении между "Вирджинией" в версии Block III, которая на момент сдачи в эксплуатацию "Северодвинска" находилась в стадии строительства, и российской подлодкой? Обе субмарины это венец передовых технологий двух стран, и их силы в борьбе один на один будут примерно равны. "Северодвинск" медленнее, но эта лодка глубже погружается. "Вирджиния" быстрее, однако Combat Ships of the World сообщает о том, что ее корпус испытывался при погружении только до 488 метров. Наверное, "Вирджиния" будет обладать преимуществом в гидролокационном обнаружении благодаря крупноапертурному гидролокатору.

Что касается вооружения, то силы у двух лодок примерно равны, хотя у "Северодвинска" есть противолодочная версия ракет "Калибр", позволяющая ему быстро наносить удары по субмаринам противника с использованием легкой торпеды, доставляемой к цели ракетой, очень похожей на списанную американскую противолодочную ракету подводного базирования UUM-44 SUBROC.

Подводная лодка типа "Вирджиния" обладает более качественной гидролокационной аппаратурой, чем ее российские оппоненты, и к тому же она малошумнее. В подводной войне это просто идеальное сочетание. Она перемещается и ведет поиск таким образом, что это выдает лодку "Северодвинск". Но одним из важных достоинств "Северодвинска" является то, что эта субмарина быстро реагирует на внезапно появляющиеся цели, имея на вооружении сверхзвуковые противолодочные ракеты "Калибр". Что касается ближайшей перспективы, то эксплуатационная пригодность гидролокаторов "Вирджинии" постоянно совершенствуется за счет модернизации программного обеспечения. Похоже, что на "Северодвинске" нет возможностей для модернизации комплекса гидроакустического оборудования, а сделать российские подлодки менее шумными очень непросто. В целом, пальму первенства следует отдать классу "Вирджиния".

В перспективе в соперничестве между двумя этими субмаринами могут принять участие подводные необитаемые аппараты и многие другие новейшие образцы военной техники. После окончания холодной войны интерес США к подводной войне несколько угас, а после событий 11 сентября они стали уделять еще меньше внимания своему подводному флоту. Но теперь, когда Соединенные Штаты вновь сосредоточились на стратегии войны между крупными державами и в частности на подводных боевых действиях, американские субмарины наверняка вновь превзойдут своих российских конкурентов.

Кайл Мизоками - специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из создателей блога Japan Security Watch.