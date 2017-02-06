Что произойдет, если самые мощные атомные ракетоносцы России и Америки вступят в бой? (The National Interest, США)
|
Отрасли и сферы: Флот + Состояние и перспективы ОПК
|
USS Virginia (SSN-774) - первая подводная лодка США класса «Вирджиния».
Источник: en.wikipedia.org
После окончания холодной войны подводный флот США стал бесспорным хозяином морских глубин. Моряки атомного подводного флота, являющиеся элитой ВМС, стали свидетелями того, как лодки их вероятного противника ржавели у пирсов, поскольку недавно образованная Российская Федерация была не в состоянии их обслуживать и ремонтировать.
Но после 20 с лишним лет американского превосходства из океанских глубин поднялся новый соперник. Он немного знаком американским морякам, а на его строительство ушло почти два десятилетия. Это весьма необычный вызов военно-морскому превосходству США, и тем не менее, у этой лодки проекта 885 "Ясень" долгая и грозная родословная. Как этот новый-старый выскочка выглядит в сравнении с сегодняшней основой подводного флота США - лодкой типа "Вирджиния"?
Концепция субмарин проекта "Ясень" была разработана еще в середине 1980-х годов в центральном конструкторском бюро "Малахит", входившем в СССР в тройку основных создателей подводных лодок. Строительство первой лодки этого проекта "Северодвинск" было начато в 1993 году в России на предприятии "Севмаш". Однако из-за нехватки финансирования сдачу лодки задержали на 10 с лишним лет. В 2010 году "Северодвинск" был, наконец, спущен на воду, а в 2013 году вошел в состав флота.
Длина лодки проекта "Ясень" 119 метров, а водоизмещение 13 800 тонн. Ее экипаж всего 90 человек, гораздо меньше, чем на аналогичных американских субмаринах. Это говорит о высоком уровне автоматизации систем и механизмов. По форме она напоминает более старую лодку проекта 971 "Щука-Б", но длина за рубкой у нее больше, и там же имеется горб, в котором размещаются вертикальные пусковые установки. Как отмечает авторитетное издание Combat Fleets of the World, "Северодвинск" оснащен атомным реактором ОК-650КПМ мощностью 200 мегаватт, которого хватает на весь срок эксплуатации лодки. Он позволяет "Северодвинску" развивать скорость до 16 узлов в надводном и до 31 узла в подводном положении. Другие источники сообщают, что лодка немного быстрее и развивает скорость 35 узлов. На скорости 20 узлов под водой она может идти бесшумно.
|Атомная подводная лодка "Северодвинск"
|Источник: Лев Федосеев/ТАСС
Гидроакустическое вооружение "Северодвинска" представлено акустическим комплексом "Иртыш-Амфора" с габаритной сферической антенной, боковыми гидроакустическими антенными решетками и буксируемой антенной для поиска и обнаружения сзади. У лодки имеется РЛС навигации и надводного поиска МРК-50 "Альбатрос", а также комплекс электронного обеспечения радиоэлектронной борьбы.
Вооружение подводной лодки состоит из четырех 533-миллиметровых торпедных аппаратов и четырех торпедных аппаратов калибра 650 миллиметров. Из них можно производить пуск самонаводящихся и телеуправляемых торпед, а также ракет 3М54 "Калибр", которые представлены в разных версиях (противокорабельная, противолодочная и для борьбы с наземными целями). Дополнительную огневую мощь лодкам проекта "Ясень" обеспечивают 24 вертикальные ракетные пусковые установки, размещенные позади рубки. Каждая способна нести сверхзвуковые противокорабельные ракеты П-800 "Оникс" с прямоточным воздушно-реактивным двигателем.
Подводная лодка типа "Вирджиния" задумывалась как приемлемая по цене замена недолговечной лодки типа "Сивулф", которая хоть и имела отличные характеристики, но была исключительно дорогостоящей. В этом смысле "Вирджиния" оказалась очень успешной и со временем составила основу американского подводного флота.
Имея длину 115 метров, "Вирджиния" всего на четыре метра короче "Северодвинска". Но водоизмещение у нее в два раза меньше. Экипаж субмарины 113 человек, а в качестве силовой установки в ней используется атомный реактор SG9 производства General Electric. Гребной винт лодки в кольцевом обтекателе. Надводная скорость у нее 25 узлов, а скорость хода под водой 35 узлов. На скорости 25 узлов она такая же бесшумная, как и "Лос-Анджелес", стоящий у стенки.
У "Вирджинии", как и у русской лодки, главная акустическая станция со сферической антенной, размещенной в носовой части. Но начиная с лодок серии Block III, гидроакустический комплекс BQQ-10 заменили на крупноапертурный гидролокатор Large Aperture Bow, имеющий форму подковы. Дополнительно по левому и правому борту установлены широкоформатные антенные решетки Light Weight Wide Aperture Array, состоящие из двух блоков по три оптоволоконных акустических датчика в каждом. Эти широкоформатные антенные решетки предназначены главным образом для обнаружения дизель-электрических подводных лодок. Сзади радиолокационное обнаружение обеспечивает буксируемая пассивная антенная решетка TB-29(A). И наконец, установленный в обтекателе мостика и в носовой части высокочастотный гидролокатор позволяет "Вирджинии" обнаруживать и обходить морские мины.
У "Вирджинии" всего четыре торпедных аппарата, которые производят пуски тяжелых самонаводящихся торпед Mk.48 Advanced Capability (ADCAP) с улучшенными характеристиками, применяемых против надводных кораблей и подводных лодок. У нее также имеются противокорабельные ракеты UGM-84 Sub-Harpoon. Первые версии подводной лодки этого типа оснащались 12 ракетами "Томагавк" для поражения наземных целей, которые размещались в вертикальных пусковых установках. В серии Block III их заменили на пусковые установки револьверного типа с таким же количеством ракет. У версии Block V количество пусковых установок будет увеличено, и на каждой лодке будет размещено до 40 "Томагавков".
Кто же победит в прямом столкновении между "Вирджинией" в версии Block III, которая на момент сдачи в эксплуатацию "Северодвинска" находилась в стадии строительства, и российской подлодкой? Обе субмарины это венец передовых технологий двух стран, и их силы в борьбе один на один будут примерно равны. "Северодвинск" медленнее, но эта лодка глубже погружается. "Вирджиния" быстрее, однако Combat Ships of the World сообщает о том, что ее корпус испытывался при погружении только до 488 метров. Наверное, "Вирджиния" будет обладать преимуществом в гидролокационном обнаружении благодаря крупноапертурному гидролокатору.
Что касается вооружения, то силы у двух лодок примерно равны, хотя у "Северодвинска" есть противолодочная версия ракет "Калибр", позволяющая ему быстро наносить удары по субмаринам противника с использованием легкой торпеды, доставляемой к цели ракетой, очень похожей на списанную американскую противолодочную ракету подводного базирования UUM-44 SUBROC.
Подводная лодка типа "Вирджиния" обладает более качественной гидролокационной аппаратурой, чем ее российские оппоненты, и к тому же она малошумнее. В подводной войне это просто идеальное сочетание. Она перемещается и ведет поиск таким образом, что это выдает лодку "Северодвинск". Но одним из важных достоинств "Северодвинска" является то, что эта субмарина быстро реагирует на внезапно появляющиеся цели, имея на вооружении сверхзвуковые противолодочные ракеты "Калибр". Что касается ближайшей перспективы, то эксплуатационная пригодность гидролокаторов "Вирджинии" постоянно совершенствуется за счет модернизации программного обеспечения. Похоже, что на "Северодвинске" нет возможностей для модернизации комплекса гидроакустического оборудования, а сделать российские подлодки менее шумными очень непросто. В целом, пальму первенства следует отдать классу "Вирджиния".
В перспективе в соперничестве между двумя этими субмаринами могут принять участие подводные необитаемые аппараты и многие другие новейшие образцы военной техники. После окончания холодной войны интерес США к подводной войне несколько угас, а после событий 11 сентября они стали уделять еще меньше внимания своему подводному флоту. Но теперь, когда Соединенные Штаты вновь сосредоточились на стратегии войны между крупными державами и в частности на подводных боевых действиях, американские субмарины наверняка вновь превзойдут своих российских конкурентов.
Кайл Мизоками - специалист в области обороны и национальной безопасности. Живет и работает в Сан-Франциско, а его статьи публикуются в таких изданиях как Diplomat, Foreign Policy, War is Boring и Daily Beast. В 2009 году он стал одним из создателей блога Japan Security Watch.
04.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИноСМИ
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
Оригинал публикации
- В новости упоминаются
- Похожие новости
05.10.2016 Американская подводная лодка "Вирджиния" против российского "Ясеня": кто победит? (The National Interest, США)
09.12.2016 Строитель атомных подводных ракетоносцев "Севмаш" отказался от украинского оборудования для "Ясеней"
28.03.2016 На «Севмаше» подлодки «Борей» и «Ясень» строят в две смены
15.07.2015 ТВД одного актера
29.07.2014 Подъем с глубины
21.06.2012 "Томагавк" и его наследники
25.01.2017 Сеть выходит в океан
18.01.2017 "Цирконовый" апгрейд
|
akex
79
|
№1
06.02.2017 05:57
Вирджиния шумит как корова,из за проблем в обшивке корпуса,которая не долговечна и отслаивается,а вот три АПЛ США типа Морской Волк,это реальная проблема для РФ и грозный противник.
|
0Сообщить модератору
|
Стальнов И.П.
131
|
№2
06.02.2017 10:00
Хорошая статья, вот только вопрос возникает в том, что наша Варшавянка в Индийском океане на учениях США и Индии гоняла "вирджинию" и в хвост и в гриву, а ведь Ясень это лодка другого поколения и почему то они все на западе думают, что МЫ раскрыли все секреты. Вспомните Крым, когда все их системы наблюдения оказались просто слепы при противодействии наших РЭБ. Думаю и у ЯСЕНЯ есть свои классные "примочки" которые окажутся большим сюрпризом нашим "партнёрам"
|
+1Сообщить модератору
|
Воин3Dдоп
362
|
№3
06.02.2017 16:33
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №2
а ведь Ясень это лодка другого поколения и почему то они все на западе думают, что МЫ раскрыли все секреты.Ну так и Ясень пока один против 13 Вирджиний...
|
0Сообщить модератору
|
Игорь 50
2458
|
№4
06.02.2017 17:05
На пост № 2 Стальнов И.П.
Цитата, Стальнов И.П. сообщ. №2
Хорошая статья, вот только вопрос возникает в том, что наша Варшавянка в Индийском океане на учениях США и Индии гоняла "вирджинию" и в хвост и в гриву,ну насчёт в хвост и в гриву это слишком громко сказано, это во первых. Во вторых, атомные лодки ВСЕ, априори более шумные чем дизель-электрические.Причём намного более шумные.. В силу специфических причин, наличие турбозубчатого агрегата неизбежного механизма ЛЮБОЙ атомной лодки который шумит будь здоров..! так же наличие других специфических механизмов и агрегатов так же присущих именно атомным лодкам и издающим большое количество шумов.. так что в данном факте ни чего удивительного нет. Вообще то малошумные дизель-электрические и неатомные ПЛ являются пожалуй наиболее труднообнаруживаемыми из всех существующих ПЛ. да, на Вирджинии применена кольцевая насадка гребного винта(фенестрон) сильно снижающая шум от гребного винта, но полностью его так же устранить не в состоянии.. так же наличие на Северодвинскен противолодочных ракет Калибр на самом деле не даёт ему ни каких преимуществ.. Так как в современных условиях дистанции обнаружения атомными других АПЛ составляют не более единиц км. А на такой дистанции гораздо эффективнее применять обычные торпеды. Ракеты же противолодочные эффективны на дистанции в десятки км.. Это подтверждается всей современной практикой боевых служб современных АПЛ в том числе и российских. Как то так.
|
+2Сообщить модератору
|
1962
1759
|
№5
06.02.2017 17:25
США отказались от ДЭПЛ. Доктрина понимашь. Ну это их выбор. Другое дело что они всегда в своих статьях и за противника "воюют". Своим выбором вооружений противника, ТТХ вооружений противника, тактикой противника, его выучкой и, соответственно, конечным результатом. А если мы в "сфероконичном столкновении" не будем ясенями с вирджиниями бодаться, а варшавянками? Они что "дисквалифицируют" их?
|
0Сообщить модератору
|
Игорь 50
2458
|
№6
06.02.2017 17:35
На пост № 5 1962
Цитата, 1962 сообщ. №5
США отказались от ДЭПЛ. Доктрина понимашь. Ну это их выбор. Другое дело что они всегда в своих статьях и за противника "воюют".То что штаты на учениях всегда в том числе и за противника "воюют" правильно делают.Это кстати очень хороший элемент подготовки дающий возможность изучить тактику и стратегию потенциального противника а если ещё и смоделировать ТТХ техники противника..
Цитата, 1962 сообщ. №5
А если мы в "сфероконичном столкновении" не будем ясенями с вирджиниями бодаться, а варшавянками? Они что "дисквалифицируют" их?Не думаю. Скорее будут учитывать их как некий очень сложный и опасный фактор и будут изыскивать способы борьбы с ними.И они уже это делают.
|
0Сообщить модератору