ЗАБ-100-65тш «Термит» выжигает позиции боевиков под Аль-Бабом - видео
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Дальний бомбардировщик Ту-22М3
Источник: © Управление пресс-службы и информации Минобороны РФ/ТАСС
Сирийский военный источник сообщил о проведении контртеррористического авиарейда, который был организован сирийской и российской сторонами в восточной части провинции Алеппо.
Как сообщается, разведывательные службы обнаружили стратегически важные позиции боевиков террористической группировки ИГИЛ (запрещена на территории РФ), которые были расположены к югу от Аль-Баба. В ходе наблюдения были выявлены несколько укреплений джихадистов, а также обнаружены их военные объекты, включая склады с различным вооружением. В результате успешно проведенной бомбардировки вражеские позиции были сокрушены. Следует отметить, что данную информацию в Минобороны РФ пока еще не подтверждали.
Согласно полученной информации, неожиданное появление военной авиации сыграло злую шутку над террористами, которые никак не ожидали подобного удара с воздуха в такое время суток. Российские ВКС оперативно настигли вражеские позиции, осуществив бомбардировку к югу от Аль-Баба, а именно у населенного пункта Авейшия, который расположен прямо к востоку от недавно освобожденного города Аран. Потери среди джихадистов ИГ измеряются несколькими десятками. Кроме того, экстремистскому бандформированию был нанесен значительный материальный ущерб, поскольку боевики лишились не только своей живой силы, но и военного оборудования и техники. В рамках операции российская военная авиация, предположительно, использовала зажигательные авиационные бомбы типа ЗАБ-100-65тш, более известные под названием «Термит». Последствия авиаударов, как и сам момент начала бомбардировки, были запечатлены на видео, материал которого представлен ниже.
Благодаря российской стороне планы джихадистов были снова успешно сорваны. Военный источник подчеркнул, что теперь у бойцов Сирийской Арабской Армии появилась неплохая возможность для дальнейшего наступления на восток. Это и является следующей целью сирийцев, поскольку они планируют основать буфер под Аль-Бабом и, таким образом, предотвратить продвижение турецких сил «Щита Евфрата» в этой области в будущем, сообщает портал «Военные материалы».
05.02.2017
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