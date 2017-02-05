Южная Корея получит новую партию ракет AGM-65G-2 Maverick
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Отрасли и сферы: Ракетные комплексы и артиллерия + Рынки и сотрудничество
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Государственный департамент США вынес определение об утверждении возможного контракта по поставке тактических УР класса "воздух-поверхность" AGM-65G-2 Maverick для Южной Кореи.
Правительство Южной Кореи запросило поставку 89 ракет, контейнеров и других связанных с ними элементов поддержки на сумму 70 млн долл США.
Отмечается, что это вооружение будет способствовать повышению возможностей Сеула по участию в тихоокеанских операциях по поддержанию региональной безопасности и улучшит ее положение как ключевого союзника США в Восточной Азии и западной части Тихого океана. Ракеты "Мейверик" уже находятся в арсенале вооруженных сил Южной Кореи, освоение новой партии этого оружия не представит никаких трудностей.
05.02.2017
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