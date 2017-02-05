"Дикие коты" значительно нарастили боевой потенциал ВМС Южной Кореи
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Вертолет AW159 Wildcat ВВС Южной Кореи выполняет полет с борта фрегата Gwangju
Источник: militaryparitet.com
ВМС Республики Корея объявили о боеготовности недавно приобретенных четырех морских вертолетов AW159 Wildcat.
Один из них был запечатлен выполняющим полеты с борта фрегата Gwangju (последний из серии FFX-I). Сообщается, что вертолеты этого типа будут активно использоваться в качестве противолодочных для противодействия северокорейской угрозе.
Вертолеты оснащены самым современным оборудованием - радаром Seaspray 7400E с круговым обзором пространства и вооружены ракетами Spike NLOS, что позволит им поражать как надводные цели, так и береговые объекты. РЛС с АФАР и оптико-электронный датчик способны обнаруживать цели на дальности до 200 миль (360 км). Это первый летательный аппарат южнокорейского флота, обладающий такой большой дальностью точного мониторинга боевой обстановки. Гидролокатор и противолодочные торпеды помогут вертолетам выполнять противолодочные операции во взаимодействии с морскими патрульными самолетами С-3.
|Вертолет AW159 Wildcat ВВС Южной Кореи выполняет полет с борта фрегата Gwangju
|Источник: militaryparitet.com
05.02.2017
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