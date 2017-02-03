Кому послали сигнал пять "Хокаев"? - видео

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E-2D Advanced Hawleye. Фото с сайта steeljawscribe.com
Пять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye сформировали в небе букву V перед посадкой на авиастанцию КМП США в Ивакуни (Япония).
Этот самолет оснащен самым современным в мире радаром и обладает бортовыми системами, которые увеличивают возможности США и их союзников в действиях над Тихим океаном. "Это лучший самолет в ВМС США", заявил командир эскадрильи Даниэль Прохазка (Daniel Prochazka).
В пресс-релизе ВМС отмечается, что Е-2D в отличие от ранних моделей имеет значительно более мощный радар, улучшенные компьютерные системы и высокозащищенные линии передачи данных.
03.02.2017
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