Кому послали сигнал пять "Хокаев"? - видео



E-2D Advanced Hawleye. Фото с сайта steeljawscribe.com E-2D Advanced Hawleye. Фото с сайта steeljawscribe.com

Пять самолетов ДРЛО E-2D Advanced Hawkeye сформировали в небе букву V перед посадкой на авиастанцию КМП США в Ивакуни (Япония).

Этот самолет оснащен самым современным в мире радаром и обладает бортовыми системами, которые увеличивают возможности США и их союзников в действиях над Тихим океаном. "Это лучший самолет в ВМС США", заявил командир эскадрильи Даниэль Прохазка (Daniel Prochazka).

В пресс-релизе ВМС отмечается, что Е-2D в отличие от ранних моделей имеет значительно более мощный радар, улучшенные компьютерные системы и высокозащищенные линии передачи данных.