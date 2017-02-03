THAAD-ER против российских и китайских "гиперзвуков"



Противоракетная система THAAD. Источник: ru.wikipedia.org Противоракетная система THAAD. Источник: ru.wikipedia.org

16 августа прошлого года компания Lockheed Martin сообщила о возможном создания версии противоракетного комплекса THAAD с увеличенной досягаемостью поражения БР противника, сообщает китайский источник.

По словам вице-президента компании Дуга Грэма, разработка варианта THAAD-ER (Extended Range) может начаться в 2018 году, целью работ является повышение способности перехвата перспективных гиперзвуковых ударных средств России и Китая. Представитель "Локхида" также добавил, что новая противоракета будет иметь больше возможностей для перехвата мобильных МБР.

Грэм также сообщил, что союзники США в АТР уже высказали большой интерес к более дальнобойной противоракете. Он также добавил, что прорабатывается возможность оснащения противоракетами тяжелого БЛА с большой продолжительностью полета. Грэм заявил, что если правительство США озаботится наращиванием возможностей ПРО, то THAAD-ER "является наилучшим на ближайшую перспективу решением".

Как известно, новая администрация США во голаве с Дональдом Трампом намерена усилить систему ПРО США от непредсказуемых стран-изгоев типа Северной Кореи и Ирана.

(на нижнем рисунке представлена ПУ с шестью ТПК для более крупных противоракет - на стандартной ПУ (на заднем плане) имеется восемь ТПК).